به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با فروش یک سامانه تجهیزات نظامی ویژه رهگیری پهپادها به اسرائیل به ارزش ۹۹۲.۴ میلیون دلار موافقت کرده است؛ در حالی که تل‌آویو با نوعی تهدید متفاوت یعنی پهپادهای مجهز به فیبر نوری روبه‌روست که حزب‌الله لبنان به کار گرفته و ارتش اسرائیل در مقابله با آن‌ها ناتوان است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» گزارش داد که بر اساس این توافق، آمریکا ۱۰ هزار مجموعه از سامانه نسبتاً کم‌هزینه «سیستم سلاح هدایت دقیق پیشرفته» (APKWS) را برای رهگیری پهپادها در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد.

این روزنامه توضیح داد که این سامانه، موشک‌های هوا به زمین غیرهدایت‌شونده را به مهمات دقیق هدایت‌شونده تبدیل می‌کند که قادر به هدف‌گیری دقیق اهداف زمینی هستند و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، توانایی رهگیری پهپادهاست.

با این حال، به گفته هاآرتص، با وجود کارایی بالای سامانه APKWS، این سیستم قادر به رهگیری پهپادهای سیمی مورد استفاده حزب‌الله نیست.

این گزارش افزود که این سامانه در مقابله با مهمات سرگردان مانند پهپادهای ایرانی “شاهد” عملکرد مؤثری داشته، اما برای مقابله با پهپادهای کوچک نوع “کوادکوپتر” که به دغدغه اصلی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده‌اند، طراحی نشده است.

ماهیت سامانه APKWS

هاآرتص در خصوص جزئیات این سامانه، نوشت که APKWS از طریق ارتقای موشک‌های قدیمی «Hydra 70» با افزودن باله‌های کوچک مجهز به سیستم هدایت لیزری عمل می‌کند و قادر است اهداف را با دقت بیشتری از جمله با استفاده از فناوری مادون قرمز، رهگیری کند.

در نسخه‌های اولیه، این سامانه برای مأموریت‌های سنتی مانند حملات دقیق به اهداف زمینی طراحی شده بود، اما طی پنج سال گذشته شرکت سازنده آن «بی‌ای‌ای سیستمز» (BAE Systems) آن را برای مقابله با تهدیدات هوایی مانند بالگردها و پهپادها ارتقا داده است.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که آمریکا این سامانه از جمله نسخه‌هایی که از جنگنده‌های «اف-۱۶ فایتینگ فالکن» شلیک می‌شوند، را برای مقابله با پهپادهای روسی در اختیار اوکراین قرار داده است. همچنین واشنگتن از آن برای سرنگونی چندین پهپاد در جریان جنگ چندجبهه‌ای در خاورمیانه، استفاده کرده است.

در کنار کارایی میدانی، هزینه نیز عامل مهمی است. هزینه هر مهمات هدایت‌شونده در این سامانه حدود ۳۰ هزار دلار است، در حالی که موشک «AIM-9 سایدوایندر» حدود ۵۰۰ هزار دلار و موشک «AIM-120 آمرام» حدود یک میلیون دلار قیمت دارند؛ موشک‌هایی که پیش‌تر برای رهگیری پهپادها استفاده می‌شدند.

همچنین هزینه این سامانه کمتر از موشک‌های رهگیر «گنبد آهنین» است که حدود ۴۵ هزار دلار برای هر موشک برآورد می‌شود.

چالشی رو به افزایش

این روزنامه به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که ارتش اسرائیل با چالش فزاینده‌ای از سوی پهپادهایی مواجه است که موفق می‌شوند از سامانه‌های پدافند هوایی عبور کنند.

ارتش اسرائیل برآورد کرده که حزب‌الله ممکن است در روزهای آینده استفاده از این نوع پهپادها علیه اسرائیل و نیروهایش در جنوب لبنان را افزایش دهد.

به گزارش هاآرتص، در هفته‌های اخیر شرکت‌های دفاعی اسرائیلی اقدامات مقابله‌ای مختلفی را برای مقابله با پهپادهای فیبر نوری حزب‌الله آزمایش کرده‌اند، اما ارتش اسرائیل اذعان کرده که هنوز هیچ سامانه‌ای نتوانسته در برابر این نوع پهپادها که از اختلال در سامانه‌های ناوبری عبور می‌کنند، موفق عمل کند.

پهپادهای فیبر نوری

این پهپادها که از طریق کابل‌های بسیار نازک فیبر نوری هدایت می‌شوند، کوچک، استتارشده و کارآمد هستند و به سرعت به سلاحی مرگبار در دست حزب‌الله تبدیل شده‌اند که از آن برای ردیابی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان استفاده می‌کند.

این فناوری زمانی توجه زیادی جلب کرد که در روز پنج‌شنبه گذشته موفق شد یک سرباز اسرائیلی را در جنوب لبنان بکشد و دست‌کم ۱۲ نفر دیگر را در شمال اسرائیل زخمی کند که حال دو نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است. همچنین در اوایل هفته گذشته، یک سرباز و یک پیمانکار نظامی اسرائیلی در لبنان بر اثر این حملات کشته شدند.

حزب‌الله اعلام کرده که استفاده از این نوع پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری را پس از سال‌ها استفاده از انواع دیگر پهپادها برای نخستین بار در جنگ اخیر که از ۲ مارس آغاز شد، شروع کرده است.

