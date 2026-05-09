به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» اعلام کرد که نیروهای رژیم آل خلیفه امروز با یورش گسترده به منازل شماری از علمای دین و شخصیتهای مذهبی جامعه شیعه، اقدامی را رقم زدهاند که ناظران آن را خطرناکترین رویداد طی سالهای اخیر میدانند. این اقدام نشاندهنده عمق سقوط اوضاع حقوقی و سیاسی در بحرین است.
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان و کسانی که منازلشان مورد یورش قرار گرفته، تا کنون عبارتند از:
حجج الاسلام والمسلمین:
۱. شیخ محمد صنقور
۲. شیخ محمود عالی
۳. شیخ علی صددی
۴. شیخ علی حمیدان
۵. شیخ جاسم مؤمن
۶. شیخ علی رحمه
۷. شیخ حامد عاشور
۸. شیخ فاضل زاکی
۹. شیخ رضی قفاص
۱۰. شیخ منیر معتوق
۱۱. شیخ غازی سماک
۱۲. شیخ صادق عافیه
۱۳. شیخ علی متغوی
۱۴. شیخ محمدجواد شهابی
۱۵. شیخ هانی بناء
۱۶. شیخ جاسم خیاط
۱۷. شیخ محمد خرسی
۱۸. شیخ محمود عاشور
۱۹. شیخ ایوب بحرانی
۲۰. شیخ عیسی مؤمن
۲۱. شیخ جمیل عالی
۲۲. سید محمد غُریفی
۲۳. شیخ علی ناجی هملی
۲۴. شیخ باقر حواج
۲۵. شیخ رائد ستری
۲۶. سید صادق مالکی
۲۷. شیخ حمزه دیری
۲۸. شیخ علی حسن صیبعی
۲۹. شیخ حسین محروس
۳۰. شیخ علی سلیم
۳۱. سید احمد غریفی
طبق گزارش این پایگاه، عملیات تنها به بازداشتها ختم نشد؛ بلکه یورشهای خشنی نیز صورت گرفت که با هتک حرمت آشکار منازل همراه بود. در این حملات که از بامداد امروز آغاز شده، خانوادهها و کودکان فضایی سرشار از ترس و وحشت را تجربه کردهاند. این رفتار بازتابی از سیاست امنیتی مبتنی بر سرکوب و درهم شکستن اراده جامعه است.
در ادامه این گزارش آمده است که فعالان معتقدند آنچه رخ میدهد فراتر از یک عملیات امنیتی گذرا است و عملاً هدفی مستقیم علیه هویت دینی و حضور اجتماعی جامعه شیعه در بحرین را دنبال میکند. این اقدامات در راستای سیاست مستمر در تنگنا قرار دادن، طرد و تلاش برای خاموش کردن صداهای تأثیرگذار دینی و اجتماعی صورت میگیرد.
به گفته این پایگاه، این اقدامات موجی از خشم و محکومیت گسترده را برانگیخته است، به ویژه آنکه با تخریب اموال شخصی، رفتار تحقیرآمیز با خانوادهها و ایجاد فضای ترس در مناطق هدف همراه بوده است.
ناظران، به نقل از همین پایگاه، تأکید میکنند که ادامه چنین سیاستی چیزی جز تشدید بحران داخلی و افزایش تنش مردمی در پی نخواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که انتقادها از رویکرد مبتنی بر «مشت آهنین امنیتی» و هدف قرار دادن شخصیتهای دینی و اجتماعی روز به روز بیشتر میشود.
پایگاه «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» در پایان نوشته است: آنچه امروز در بحرین میگذرد لکه ننگ تازهای در پرونده نقض حقوق بشر است و ابعاد بنبستی را آشکار میسازد که رژیم آل خلیفه در مواجهه با جامعه اصیل شیعه به آن دچار شده است؛ بنبستی که نتیجه استفاده از ابزار سرکوب و تعقیب به جای احترام به حقوق و آزادیهای اساسی است.
گفتنی است رژیم آل خلیفه در بحرین از آغاز جنگ رمضان علیه جمهوری اسلامی ایران، حملات سرکوبگرانه و بازداشتهای گسترده علیه مخالفان، فعالان و علمای دین را تشدید کرده است.
