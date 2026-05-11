به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ روزنامه فرانسوی Le Figaro در گزارشی با اشاره به رشد فعالیت تشکلهای دانشجویی مسلمان در دانشگاههای فرانسه نوشت که «اتحادیه دانشجویان مسلمان فرانسه» (EMF) توانسته است بدون جلب توجه گسترده رسانهای، جایگاه خود را در نهادهای دانشجویی این کشور تقویت کند. این روزنامه، انتخابات اخیر «مرکز ملی خدمات دانشجویی و دانشگاهی فرانسه» (Cnous) را نشانهای از افزایش نفوذ جریانهای دانشجویی مسلمان در محیطهای دانشگاهی ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، برای نخستینبار یکی از نمایندگان اتحادیه «دانشجویان مسلمان فرانسه» موفق شده است کرسی عضویت در شورای «کنوس» را به دست آورد؛ نهادی که مسئولیت امور مرتبط با خوابگاه، کمکهزینه تحصیلی و خدمات رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این نماینده با رأی ۱۸۱ منتخب منطقهای از سراسر فرانسه، برای یک دوره دو ساله در کنار هفت عضو دیگر در این شورا حضور خواهد داشت.
فیگارو همچنین به نتایج انتخابات مراکز منطقهای خدمات دانشجویی فرانسه (Crous) اشاره کرده و نوشته است که طی هفتههای گذشته، در مجموع ۱۱ عضو وابسته به اتحادیه دانشجویان مسلمان فرانسه موفق به کسب کرسی در این مراکز شدهاند. این روزنامه از این موفقیت بهعنوان «پیشروی قابل توجه» نام برده و تأکید کرده است که این تشکل دانشجویی طی سالهای اخیر بهتدریج دامنه نفوذ خود را در دانشگاههای فرانسه گسترش داده است.
در ادامه گزارش آمده است که اتحادیه دانشجویان مسلمان فرانسه تلاش میکند مطالبات خود را عمدتاً در قالب مسائل صنفی، رفاهی و حقوق دانشجویان مطرح کند. فیگارو مدعی شده است که این تشکل در بیانیهها و برنامههای انتخاباتی خود، از طرح آشکار برخی موضوعات هویتی و دینی پرهیز میکند و بیشتر بر حضور آرام و تدریجی در ساختارهای دانشگاهی تمرکز دارد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که طی سالهای اخیر، موضوع حضور مسلمانان و تشکلهای اسلامی در دانشگاهها و نهادهای عمومی فرانسه به یکی از محورهای مناقشات سیاسی و رسانهای در این کشور تبدیل شده است. برخی جریانهای سیاسی فرانسه نسبت به افزایش نقشآفرینی تشکلهای مسلمان ابراز نگرانی کردهاند، در حالی که فعالان این گروهها، فعالیت خود را در چارچوب حقوق مدنی و آزادی تشکلهای دانشجویی تعریف میکنند.
...........
پایان پیام
نظر شما