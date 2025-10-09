مدرسه و مرکز اسلامی میلواکی، ۹۰ سال آموزش اسلامی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه اسلامی «کلارا محمد» در شهر میلواکی واقع در ایالت ویسکانسین آمریکا، که از سال ۱۹۳۴ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده، پس از گذشت بیش از ۹۰ سال همچنان به عنوان یکی از مراکز آموزشی پیشرو در تربیت نسل جوان مسلمان و سیاهپوست در ایالات متحده شناخته میشود.
این مدرسه، که در ابتدا «دانشگاه محمد» نام داشت، بر پایه آموزههای اسلامی و ارزشهایی چون شهروندی جهانی، نیکوکاری و تقوا تأسیس شد. بنیانگذار آن، کلارا محمد، همسر الیجاه محمد، رهبر جنبش «ملت اسلام»، هدف خود را ارائه آموزش برابر و باکیفیت برای کودکان مسلمان و آفریقایی-آمریکایی قرار داده بود.
در دوران تبعیض نژادی، خانوادهها و معلمان مسلمان این مدرسه را به صورت خانگی اداره میکردند، هرچند که در آن زمان آموزش خانگی غیرقانونی بود. پس از تغییر قوانین آموزشی در سال ۱۹۷۲، این مرکز توانست ساختمان رسمی خود را خریداری و فعالیت خود را گسترش دهد.
در دهههای۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، همزمان با تلاشها برای رفع تبعیض نژادی در مدارس عمومی میلواکی، مدرسه کلارا محمد به عنوان جایگزینی مناسب برای دانشآموزان سیاهپوست شناخته شد. با وجود فشارهای سیاسی و نظارتهای امنیتی علیه پیروان ملت اسلام، والدین و معلمان این مسیر را ادامه دادند.
امروز این مدرسه در قالب برنامه آموزشی انتخاب آزاد (Voucher Program) ایالت فعالیت میکند و پذیرای دانشآموزان است. با وجود جمعیتی اندک و ساختاری خانوادگی، آموزش قرآن، زبان عربی و مطالعات اسلامی در کنار دروس عمومی در آن جریان دارد.
