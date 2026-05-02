به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از افزایش نگرانی در میان فرماندهان نظامی این رژیم نسبت به تحولات میدانی در جنوب لبنان خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش وب‌سایت عبری«واللا» (رسانه صهیونیستی)، افسران ارتش رژیم اشغالگر قدس هشدار داده‌اند که جنوب لبنان ممکن است به یک نقطه آسیب‌پذیر و نقطعه ضعف برای این رژیم تبدیل شود. این نگرانی در شرایطی مطرح شده که به گفته آنان، آزادی عمل کامل نظامی در این منطقه وجود ندارد.

یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی در این گزارش تصریح کرده است که نیروهای این رژیم در حال حاضر در چارچوبی دفاعی تمرکز خود را بر حذف تهدیدها گذاشته‌اند، اما در صورت تشدید عملیات حزب‌الله، احتمال بروز تأخیرهای میدانی وجود دارد.

این در حالی است که مقاومت حزب الله همچنان به هدف قرار دادن تجمعات نظامیان و تجهیزات ارتش اشغالگر در داخل خاک لبنان ادامه می‌دهد؛ اقداماتی که در پاسخ به نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

این افسر صهیونیست همچنین اذعان کرده است که حزب‌الله به‌طور گسترده از تاکتیک‌های جنگ چریکی بهره می‌برد؛ از جمله استفاده از پهپادها، آتش غیرمستقیم و موشک‌های ضدزره. به گفته وی، این ابزارها به‌طور محسوسی ماهیت درگیری‌ها در جبهه لبنان را تغییر داده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، یک مقام نظامی دیگر رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که این رژیم در حال حاضر راهکار عملیاتی مؤثری برای مقابله با توان پهپادی حزب‌الله در اختیار ندارد. وی تأکید کرده که سامانه‌های موجود نتوانسته‌اند کارایی لازم را در برابر این تهدیدها از خود نشان دهند.

بر اساس این گزارش، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی حدود دو هفته پیش آزمایش‌هایی بر روی یک سامانه جدید رهگیری پهپاد انجام داده، اما نتایج آن «نامطلوب» بوده و هیچ پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده است. همچنین رسانه‌هایی مانند «رادیو ارتش» و روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز از اذعان مقامات نظامی به ضعف و تأخیر در مقابله با پهپادهای انفجاری و سامانه‌های هدایت‌شونده حزب‌الله خبر داده‌اند.

