به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل سیاسی که در سایت الاخبار منتشر شده است می‌گوید حتی اگر حزب‌الله در جنگی احتمالی شکست بخورد یا از میان برود، این امر به معنای پایان «مقاومت» در لبنان نخواهد بود؛ بلکه ممکن است به شکل‌گیری گروه‌ها و جریان‌های جدیدی منجر شود که حتی رادیکال‌تر از حزب‌الله عمل کنند.

بر اساس این دیدگاه، حزب‌الله در گفتمان و ساختار خود صرفاً یک حزب سیاسی معمولی نیست، بلکه بخشی از یک ایده و تجربه تاریخی در منطقه به شمار می‌رود که بر ضرورت مقاومت در برابر تهدیدهای اسرائیل تأکید دارد. در این چارچوب، سلاح و مقاومت برای بخشی از جامعه—به‌ویژه در میان شیعیان لبنان—یک گزینه سیاسی ساده نیست، بلکه پاسخی به احساس ناامنی و ضعف ساختاری دولت در حفاظت از کشور تلقی می‌شود.

نویسنده معتقد است در صورتی که حزب‌الله تضعیف یا شکست داده شود، احتمالاً مقاومت از یک ساختار متمرکز و سازمان‌یافته به شکل‌های پراکنده‌تر و غیرمتمرکز تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی ممکن است گروه‌ها و جریان‌های مختلفی با الهام از تجربه حزب‌الله شکل بگیرند؛ پدیده‌ای که می‌تواند کنترل و مهار آن برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دشوارتر از وضعیت کنونی باشد.

پایا پیام