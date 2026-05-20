به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی لبنان گزارش دادند، صبح امروز یک گشت نظامی اسرائیل دو جوان را از مزارع «البصالی» و «ام اللوقس» در حومه قنیطره بازداشت کرد؛ در حالی که جزئیاتی درباره اتهام‌های احتمالی آنان منتشر نشده است. هم‌زمان «دیدبان حقوق بشر سوریه» از نفوذ یک یگان اسرائیلی متشکل از سه خودروی نظامی به نزدیکی وادی الرقاد در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی درعا خبر داد؛ اقدامی که با پرواز جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان منطقه همراه بود.

همچنین شامگاه گذشته بالگردهای اسرائیلی بر فراز بخش‌هایی از حومه غربی استان درعا به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش دیدبان، نیروهای اسرائیلی عملیات احداث یک جاده نظامی به عرض هشت متر را با خاکریزهای مرتفع و خندق‌ها در حومه قنیطره از سر گرفته‌اند و هم‌زمان در حال ایجاد مواضع دیده‌بانی و نظارتی هستند.

طبق این گزارش، این اقدامات در چارچوب تکمیل پروژه‌ای موسوم به «سوفا ۵۳» یا «طوفان بزرگ» انجام می‌شود؛ طرحی مهندسی ـ نظامی که از منطقه جبل‌الشیخ تا حوض الیرموک در حومه غربی درعا امتداد دارد و در محدوده منطقه حائل مشمول توافق جداسازی نیروها در خط «آندوف» اجرا می‌شود. این تحولات در حالی ادامه دارد که، بنا بر گزارش، تحرکات اسرائیل در جنوب سوریه بدون واکنش بازدارنده از سوی دولت دمشق دنبال می‌شود.

