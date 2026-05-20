کتاب »حقیقت آنگونه که هست« به زبان آلمانی منتشر شد؛ معرفی مذهب امامیه در قالبی موجز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب حقیقت آنگونه که هست با عنوان «Die Wahrheit wie sie ist» با نمایندگی علمی علی الحکیم، از سوی مؤسسه اسلامی لندن به زبان آلمانی چاپ و منتشر شد. این اثر ۷۱ صفحهای که آیت الله حاج شیخ محمد جعفر خوشنویس(استاد جعفر الهادی) نسخه اصلی آن را نوشته، در سال ۱۴۰۴ هجری قمری منتشر شده و در یک نگاه اجمالی به معرفی چارچوبهای فکری و اعتقادی شیعه دوازده امامی میپردازد.
نویسنده در این کتاب تلاش کرده است بدون ورود به مناقشات مذهبی، استدلالهای کلامی یا پاسخ به شبهات رایج، تصویری روشن و موجز از باورهای بنیادین شیعه امامیه ارائه دهد. مباحث کتاب در ۴۰ موضوع مختلف تنظیم شده و مسائلی همچون علت «جعفری» نامیده شدن این مذهب، گستره جغرافیایی پیروان آن، جایگاه تاریخی شیعه در جهان اسلام، باورهای شیعی درباره خدا و قرآن، دیدگاه نسبت به صحابه، و مسئله خلافت و امامت پس از پیامبر اسلام(ص) را دربرمیگیرد. همچنین نویسنده در خلال این مباحث، به نقاط تمایز دیدگاههای شیعه با سایر مذاهب اسلامی نیز اشاره داشته است.
