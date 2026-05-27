به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دور جدید انتخابات شوراهای شهر در ایتالیا که در ۸۹۴ شهر (از جمله ۱۸ مرکز استان) برگزار میشود، به میدان تجلی قدرت سیاسی جامعه مسلمانان تبدیل شده است. در شهر «وِنیز» (Venezia - شهری در شمال ایتالیا)، جامعه مسلمانان بنگلادشیتبار با انسجام کامل به حمایت از نامزدهای خود در فهرست «حزب دموکرات» (جناح چپ) برخاستهاند. مطالبه اصلی و محوری این جریان، ساخت مسجد جدید در منطقه «مِسترِه» (Mestre - از توابع ونیز) است. نامزدهایی همچون «میا ریتو» (Miah Rhitu) و «سومیّا بـِگوم» (Sumiya Begum) که با حجاب اسلامی در صحنه رقابت حاضر شدهاند، به همراه «کامرل سید» (Kamrul Syed)، تلاش دارند تا حق آزادی عبادی مسلمانان را به کرسی بنشانند.
علاوه بر شمال، در جنوب ایتالیا و شهر «آگریجنتو» (Agrigento - واقع در جزیره سیسیل)، حضور نامزدهای مسلمان در فهرستهای انتخاباتی جنجالآفرین شده است. «عدنان خـِزار» (Adnane Khezar)، کارآفرین مراکشیتبار و «کارملا لومباردی» (Carmela Lombardi) که با پوشش «حجاب» در تبلیغات ظاهر شده، اعلام کردهاند که ایمان مذهبی باید به یک پروژه سیاسی برای خدمت به شهر تبدیل شود. این نامزدها با تأکید بر یگانگی خداوند، تلاش میکنند تا جایگاه اجتماعی مسلمانان را ارتقا دهند. این روند مشابه در شهرهای دیگری نظیر «لـِکو» (Lecco) و «لـِنیانو» (Legnano) در ایالت «لومباردی» نیز مشاهده میشود که در آنها نامزدهای مسلمان با حمایت از شهرداران جناح چپ، به دنبال تثبیت هویت دینی خود هستند.
در شهر «رُم» (Roma - پایتخت ایتالیا)، تشکل اسلامی موسوم به «مورو ۲۷» (MuRo27 - اختصار عبارت «مسلمانان برای رُم ۲۰۲۷») هشدار مستقیمی را متوجه مقامات حزب دموکرات در منطقه ۵ این شهر کرده است. این منطقه بیشترین تمرکز جمعیت مسلمان پایتخت را داراست. «فرانچسکو تیری» (Francesco Tieri)، سخنگوی این تشکل که یک ایتالیاییِ مسلمانشده است، خطاب به «مائورو کالیسته» (Mauro Caliste)، رئیس منطقه، پرسیده است که چرا وعدههای پنجساله برای خروج مساجد از وضعیت «غیررسمی» عملی نشده است. او تأکید کرد که دستکم ۱۵ مرکز عبادی در این منطقه وجود دارد که باید طبق استانداردهای شهری و حق قانونیِ پیروان ادیان، به رسمیت شناخته شده و از حالت مخفیانه خارج شوند.
این تحرکات با واکنش تند احزاب راستگرا و ملیگرا روبرو شده است. اعضای حزب «برادران ایتالیا» (Fratelli d’Italia) معتقدند جناح چپ با نادیده گرفتن قوانین شهری، در حال معامله با مسلمانان برای کسب آرای آنهاست. «مائورو مالاگـوتی» (Mauro Malaguti)، از نمایندگان پارلمان ایتالیا، مدعی شده است که جناح چپ پس از ناامیدی از طبقه کارگر، اکنون به دنبال ساختن پایگاه رأی جدید در میان جامعه مهاجران و مسلمانان است. به زعم این جریانهای راستگرا، حضور مسلمانان در لیستهای انتخاباتی احزاب چپ، مقدمهای برای شکلگیری احزاب مستقل اسلامی در آینده نزدیک خواهد بود که اولویتهای مذهبی را بر قوانین فعلی کشور مقدم خواهند شمرد.
