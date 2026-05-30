به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موتینتا چیموکا، رئیس برنامه جهانی غذا (WFP) در سودان جنوبی، با اشاره به بحران شدید غذایی در این کشور اظهار کرد که بیش از نیمی از جمعیت سودان جنوبی به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند و این منطقه بحرانی برای نجات جان انسان‌ها نیاز به توجه فوری دارد.

وی با اشاره به بحران وضعیت در سودان به ویژه استان «جونگلی»، ادامه داد که صدها هزار نفر در آنجا از «گرسنگی فاجعه‌بار» رنج می‌برند. حدود ۱۲ هزار نفر در حال حاضر در «مرحله بسیار بحرانی» ناامنی غذایی به سر می‌برند. افزایش سوءتغذیه شدید به ویژه در بین کودکان زیر پنج سال و مادران شیرده، نگران‌کننده است.

طبق گزارش‌ها، در شهر آکوبو که درگیر جنگ است، برنامه جهانی غذا به بیش از ۶۰ هزار نفر کمک غذایی ارائه کرده است. با این حال، شروع فصل بارندگی می‌تواند به زودی ارسال کمک‌ها را غیرممکن کند.

چیموکا گفت: فرصت‌ها بسیار محدود است و برنامه جهانی غذا برای ادامه ارائه کمک‌ها به حدود ۲۲۷ میلیون یورو نیاز دارد.

از سرگیری درگیری‌ها و تهدید صلح

دور تازه درگیری‌ها در سودان جنوبی بین جناح‌های وفادار به سالوا کِر رئیس جمهوری و ریک ماچار رقیب دیرینه او از اواخر ماه دسامبر (اوایل دی ۱۴۰۴) در ایالت جونگلی واقع در شمال جوبا، پایتخت این کشور، آغاز شد.

دولت سودان جنوبی می‌گوید پیشروی نیروهای مخالف تهدیدی جدی برای صلح است و خواستار توقف درگیری‌ها در جونگلی شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد نسبت به تشدید درگیری‌ها و آوارگی صدها هزار نفر هشدار داده است.

پس از جدا شدن سودان جنوبی و استقلال از کشور سودان در سال ۲۰۱۱ میلادی، سالوا کِر و ریک ماچار از سال ۲۰۱۳ به مدت پنج سال درگیر جنگ داخلی شدند تا اینکه در سال ۲۰۱۸ به توافق صلح رسیدند.

در سپتامبر آن سال، دو طرف به توافقی موسوم به «توافق حل و فصل مناقشه در جمهوری سودان جنوبی» دست یافتند که منجر به تشکیل یک دولت مشترک شد که با ادامه درگیری‌ها در یک سال گذشته در حال تضعیف و فروپاشی بوده است.

ماچار از دولت تشکیل شده بر اساس تقسیم قدرت اخراج شده و در ارتباط با اتهامات «جرایم علیه بشریت» در حال محاکمه است. کشور سودان جنوبی به عنوان کم‌سابقه‌ترین کشور مستقل جهان، از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۱ تاکنون گرفتار جنگ داخلی، فقر و فساد گسترده بوده است.

................

پایان پیام/