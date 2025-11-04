به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل» (PACBI) که از بنیان‌گذاران کمیته ملی فلسطینی جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) است، از تمامی سخنرانان و شرکت‌کنندگان خواست تا از حضور در کنفرانس «باستان‌شناسی اسلامی» که قرار است از ۵ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵ در ورشو، لهستان، برگزار شود، انصراف دهند.

این نهاد فلسطینی اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس بار دیگر ناقض اصول ضدعادی‌سازی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم است، چرا که در آن پژوهشگرانی از نهادهای اسرائیلی که به‌طور غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین فعالیت دارند، حضور خواهند داشت.

طبق اعلام «کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل»، عادی‌سازی از نظر اکثریت جامعه فلسطینی به هرگونه فعالیت مشترک میان فلسطینیان یا اعراب با صهیونیست‌ها در یک بستر واحد گفته می‌شود، مگر اینکه دو شرط رعایت شود: نخست، رژیم صهیونیستی به‌صورت علنی حقوق غیرقابل انکار ملت فلسطین را که در بیانیه ۲۰۰۵ جنبش«بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم» تصریح شده، به رسمیت بشناسد؛ و دوم، فعالیت مشترک، ماهیت مقاومت در برابر اشغال و نظام آپارتاید صهیونیست‌ها داشته باشد.

در بیانیه «کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل» تأکید شده است که این کنفرانس، صهیونیست‌هایی را به‌عنوان «کارشناسان» حوزه باستان‌شناسی اسلامی معرفی کرده و افرادی از نهادهای هم‌دست همچون «اداره آثار باستانی اسرائیل» (IAA)، مؤسسه باستان‌شناسی و.اف. آلبرایت و دانشگاه عبری اورشلیم را دربر می‌گیرد؛ نهادهایی که مستقیما در اشغال و نقض قوانین بین‌المللی نقش دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است که اداره آثار باستانی رژیم صهیونیستی در نابودی و غارت نظام‌مند میراث فرهنگی عربی، اسلامی و مسیحی فلسطین دست داشته و دانشگاه عبری نیز بخشی از پردیس خود را بر زمین‌های مصادره‌شده فلسطینیان در قدس شرقی بنا کرده است.

«کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل» هشدار داد که برگزارکنندگان کنفرانس با استفاده از حضور محدود فلسطینیان و اعراب می‌کوشند چهره رژیم صهیونیستی را تطهیر کرده و جنایات این رژیم علیه بیش از ۲.۳ میلیون فلسطینی در نوار غزه را پنهان سازند؛ جنایاتی که تاکنون به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ هزار تن انجامیده است.

این نهاد در پایان از تمامی پژوهشگران و شرکت‌کنندگان خواست برای حمایت از آرمان آزادی فلسطین، از شرکت در این کنفرانس انصراف داده و آن را تحریم کنند.

