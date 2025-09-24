به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که اعتراضات اخیر در بریتانیا نشاندهنده افزایش نگرانی نسبت به مهاجرت و حضور پررنگتر مسلمانان است، برخی جریانهای مسیحی تأکید میکنند تهدید اصلی علیه غرب، جنبش «عصر نو» است که عرفانهای نوظوهور را گسترش میدهد.
این جنبش که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، مجموعهای از آیینها و باورهای معنوی شامل یوگا، مدیتیشن و فلسفههای باستانی را در بر میگیرد. بسیاری از ایدههای آن با حذف محتوای دینی و ارائه نسخهای قابلقبول برای جامعه غربی بهتدریج جای خود را در فرهنگ عمومی باز کرده است.
طبق سرشماری ۲۰۲۱، بیش از ۳۷ درصد مردم انگلستان و ولز خود را «بیدین» معرفی کردند. تحقیقات بعدی نشان داد که ۴۲ درصد از این افراد همچنان به نوعی باورهای ماورایی پایبند هستند. کارشناسان هشدار میدهند این گرایش با عناوینی چون کلاسهای یوگا در کلیساها، کارگاههای سلامت روان و حتی شعارهای معنوی در کالاهای روزمره در حال عادیسازی است.
برخی رهبران مذهبی تأکید میکنند که این روند بدون جایگزینی مستقیم مسیحیت، آرام و خزنده وارد کلیسا شده و آموزههای اصلی آن را تضعیف میکند. آنان هشدار میدهند که «عصر نو» با ارائه تصویری از صلح و آزادی، در عمل میتواند هویتی متفاوت از مسیحیت واقعی را جایگزین آن کند.
