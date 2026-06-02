بازداشت عامل قتل شهردار دیر میماس در لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان اعلام کرد مردی که روز اول ژوئن ۲۰۲۶ در دیر میماسِ مرجعیون به سوی سهیل ابوجمره، رئیس شهرداری، تیراندازی کرده بود، بازداشت شده است. در این حادثه، ابوجمره جان باخت و مختار شهرک نیز زخمی شد.

در بیانیه ارتش آمده است که نیروهای نظامی بلافاصله پس از تیراندازی وارد عمل شدند، محل را محاصره کردند و ضارب را دستگیر کردند. به گفته ارتش، تحقیقات درباره این پرونده با نظارت دستگاه قضایی لبنان ادامه دارد.

شهرداری دیر میماس نیز با انتشار بیانیه‌ای، درگذشت رئیس خود را تسلیت گفت و این حادثه را اقدامی مجرمانه خواند. خانواده بشاره هم در بیانیه‌ای جداگانه، ضمن ابراز تأسف از این رویداد، اعلام کردند که هیچ نسبتی با این اقدام ندارند و خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا از مسیر قانونی شدند.

