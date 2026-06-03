هشدار بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری درباره دعوت طالبان به نشست بروکسل

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی در نامهای سرگشاده، از دعوت نمایندگان طالبان به نشستی در بروکسل با محوریت بازگشت مهاجران افغانستانی انتقاد کردهاند.
امضاکنندگان این نامه تأکید کردهاند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و هرگونه تعامل رسمی با این گروه میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی در پی داشته باشد.
به گفته این نهادها، چنین اقدامی ممکن است بهعنوان نوعی عادیسازی یا حتی بهرسمیتشناختن ضمنی طالبان تعبیر شود.
در این نامه همچنین نسبت به سیاستهای برخی کشورهای اروپایی درباره بازگرداندن مهاجران افغانستانی ابراز نگرانی شده است.
امضاکنندگان هشدار دادهاند که اخراج اجباری مهاجران در شرایط کنونی افغانستان میتواند با اصل «عدم بازگرداندن اجباری» در حقوق بینالملل در تضاد باشد.
این نهادها از اتحادیه اروپا خواستهاند از هرگونه تعامل سیاسی با طالبان خودداری کرده و در تصمیمگیریهای مرتبط با افغانستان، وضعیت حقوق بشری و امنیتی این کشور را در نظر بگیرد.
در مقابل، کمیسیون اروپا دعوت از نمایندگان طالبان به این نشست را تأیید کرده است؛ اقدامی که با واکنش و انتقاد شماری از اعضای پارلمان اروپا نیز روبهرو شده است.
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