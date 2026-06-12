به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه روز جمعه با استناد به دادههای پروازی و اظهارات یک وکیل مهاجرت گزارش داد که یک هواپیمای آمریکایی حامل مهاجران ایرانی، افغانستانی، گرجستانی و ترکیهای اخراجشده از ایالات متحده، عازم آفریقای مرکزی شد.
بر اساس دادههای «نظارت پروازی ICE» که از نهادهای وابسته به سازمان غیرانتفاعی «حقوق بشر اول» است، این هواپیما پنجشنبه شب به وقت محلی از «الکساندریا» در ایالت لوئیزیانا برخاسته و قرار است در غنا نیز توقف کند.
«آلما دیوید»، وکیل مهاجرت آمریکایی، اظهار کرد که هنوز مشخص نیست آیا کسانی در غنا از هواپیما پیاده خواهند شد یا همه مهاجران اخراجشده به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل میشوند.
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سیاست خود در مقابل مهاجران را تشدید کرده و حتی افرادی را که از حمایتهای حقوقی برخوردار هستند، اخراج کرده است.
این در حالی است که اخراجیها و وکلا از رفتار خشن در غنا و بازداشت نامحدود در استواتینی خبر دادهاند.
همچنین برخی از مهاجران اخراجشده، از غنا و گینه استوایی به کشورهای خود بازگردانده شدهاند، هر چند که قضات آمریکایی گفتهاند که این افراد در کشورهای خود در معرض خطر قرار میگیرند.
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