وزیر محاسبات فرانسه: جنگ آمریکا علیه ایران بیش از ۶ میلیارد یورو به اقتصاد کشورمان خسارت زد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید امیل، وزیر محاسبات عمومی فرانسه، امروز (جمعه) از آسیب چند میلیارد یورویی به اقتصاد این کشور بر اثر عواقب جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و وضعیت غرب خبر داد.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از امیل در یک مصاحبه رادیویی گزارش داد: هزینههای مرتبط با این بحران از ۶ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت.
وی با رد گزارشهای رسانههای فرانسوی مبنی بر اینکه دولت پاریس از این بحران اقتصادی سود میبرد، گفت که وضعیت فعلی برای همگان تأثیر منفی دارد.
این وزیر فرانسوی توضیح داد: این بحران آشکارا مردم و مشاغل فرانسه را ویران میکند و بار بسیار سنگینی بر دوش امور مالی عمومی میگذارد.
یک نظرسنجی که ماه می توسط مؤسسه «ایلَب» برای شبکه «بیافام» انجام شد، نشان داد که ۶۲ درصد از مردم فرانسه به دلیل افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، مجبور شدهاند برنامههای تعطیلات خود را تغییر دهند.
به دلیل بسته بودن تنگه هرمز، اکثر کشورهای جهان با افزایش قیمت سوخت و محصولات صنعتی مواجه هستند.
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