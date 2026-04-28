به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل کمبود فضا در قبرستانهای اختصاصیافته به مسلمانان در فرانسه، خانوادههای مسلمان در شهر «تور» این کشور، ناچار شدهاند مردگان خود را هفتهها پس از فوت دفن کنند یا آنان را در قبرستانهایی دور از این شهر به خاک بسپارند. این مشکل در سطح ملی در فرانسه وجود دارد و از زمان همهگیری کرونا، تشدید شده است.
به گزارش وبسایت فرانسوی «مدیاپارت»، این بحران بهروشنی در ماجرای «یاسمینه» نمایان شد؛ زنی که مجبور شد برای دفن پدرش که در دسامبر ۲۰۲۵ در شهر تور، درگذشته بود، ۲۹ روز انتظار بکشد. پس از طی روندی طولانی از امور اداری پیچیده و دریافت پاسخ منفی از شهرداریهای اطراف، سرانجام ناچار شد پدرش را در شهری در فاصله ۲۵۰ کیلومتری محل زندگی او دفن کند.
هدف این زن جوان تنها این بود که پدر مرحومش را مطابق سنتهای اسلامی به خاک بسپارد؛ سنتهایی که بر دفن سریع، دفن در بخش ویژه مسلمانان و قرار گرفتن پیکر به سمت کعبه تأکید دارند؛ حقی که قانون فرانسه آن را تضمین کرده است.
اما این خواسته با دیوار بحرانهای اداری روبهرو شد، زیرا مشخص شد قبرستانهای شهر «تور» دیگر جایی ندارند که ویژگیهای مذهبی او را رعایت کند.
یاسمینه درباره آنچه رخ داد میگوید: نمیتوانیم دوره سوگواری را آغاز کنیم، در حالی که میدانیم جسد متوفی در سردخانه در حال فرسوده شدن است... این واقعاً شرمآور است.
به گزارش مدیاپارت، این مورد استثنایی نیست؛ زیرا شهادتهای محلی نشان میدهد میانگین انتظار برای دفن اسلامی در شهر تور به حدود دو هفته رسیده و در برخی موارد این زمان از سه هفته نیز فراتر رفته است، در حالی که قبرستانهای موجود کاملاً پر شدهاند.
نسل جدید مسلمانان خواهان دفن در فرانسه است
این بحران در سطح ملی نیز گسترش یافته است؛ چندین شهر فرانسه با کمبود مشابه در بخشهای اسلامی قبرستانها مواجهاند. بخشی از تشدید این مشکل به همهگیری کرونا بازمیگردد که انتقال اجساد به کشورهای مبدأ را دشوار کرد، و همچنین به تغییر نگرش نسلهای جدید که ترجیح میدهند در فرانسه دفن شوند.
نسل جوان مسلمانان فرانسه که در این کشور متولد شده و رشد یافتهاند، نگرشی متفاوت پیدا کردهاند و ترجیح میدهند در فرانسه، نزدیک خانوادههای خود برخلاف نسل پدربزرگها و مادربزرگها به خاک سپرده شوند.
با وجود هشدارهایی که از سالها پیش داده شده بود، مقامهای محلی در فرانسه نتوانستهاند پاسخگوی افزایش تقاضا باشند و این موضوع فشار فزایندهای بر شهرداریها وارد کرده است، بهویژه آنکه ایجاد این فضاها در اختیار شهرداران قرار دارد.
شورای فرانسوی دین اسلام در سال ۲۰۲۰ به دولت و اتحادیه شهرداران این کشور نسبت به کمبود مکانهای موجود هشدار داده بود، اما تاکنون راهحلی اساسی برای این مشکل ارائه نشده است.
علت این تعلل به بروکراسی و نیز ملاحظات سیاسی بازمیگردد؛ زیرا ایجاد بخشهای اسلامی در قبرستانهای فرانسه کاملاً وابسته به تصمیم شهرداران است و میزان همکاری آنان بسته به گرایشهای سیاسی و فشارهای محلی متفاوت است.
حق مردن با احترام؛ خواسته جامعه مسلمان فرانسه
در شهر تور، مقامها در حال بررسی راهحلهای موقت از جمله استفاده از زمینهای جدید، در کنار پروژه احداث یک قبرستان بزرگ در سطح منطقه هستند، اما اجرای چنین طرحی ممکن است سالها زمان ببرد.
انجمنهای محلی خواستار رسیدگی فوری به این بحران شدهاند و معتقدند که این مسئله از چارچوب دینی فراتر رفته و به موضوع کرامت انسانی تبدیل شده است؛ زیرا خانوادههایی وجود دارند که نمیتوانند در شرایطی شایسته با مردگان خود وداع کنند.
در واقع، جامعه مسلمان فرانسه این مسئله را تنها یک موضوع دینی نمیداند، بلکه آن را مسئلهای مرتبط با کرامت و شهروندی تلقی میکند.
فعالانی که خواهان راهحلی ریشهای برای این بحران هستند، تأکید میکنند که احترام به آیینهای تدفین شهروندان، بخشی جداییناپذیر از حق آنان برای زندگی و مرگ با کرامت در خاک فرانسه به دور از بهرهبرداری سیاسی در موسم انتخابات است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما