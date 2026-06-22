به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان موسوم به اسلامهراسی در سالهای اخیر در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته است. روندی که تحت تأثیر گفتمانهای سیاسی و رسانهای قرار دارد که مسلمانان را به خشونت متهم کرده و علیه آنان تحریک میکنند. گفتمانی که بهویژه از سوی احزاب راست افراطی دنبال میشود.
حمله به مسلمانان در ادینبرو؛ پنج زخمی در پی موجی از خشونت
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مقامهای امنیتی اسکاتلند اعلام کردند که فردی ۳۶ ساله را به اتهام انجام مجموعهای از حملات خشونتآمیز بازداشت کردهاند. این حملات شامل تهدید، ضربوجرح، سرقت و تخریب اموال بوده و جامعه مسلمانان در شهر «ادینبرو» پایتخت اسکاتلند را هدف قرار داده است. در نتیجه این حملات پنج نفر زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات پلیس اسکاتلند، نیروهای پلیس پس از دریافت گزارشی درباره وقوع حادثه در منطقه «سایتهیل» در غرب ادینبرو، به محل اعزام شدند و دو فرد زخمی را در نزدیکی مسجد «برومهاوس» پیدا کردند.
دامنه حملات بعداً به مناطق «جاده تیلفورد» و «لیث واک» نیز گسترش یافت و در مجموع پنج مرد بین ۲۲ تا ۳۹ سال زخمی شدند.
مهاجم: من از کشور محافظت میکنم
ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند، مردی تقریباً برهنه را نشان میدهند که یک وسیله تیز در دست دارد و در چند نقطه اقدام به تخریب میکند.
در این تصاویر دیده میشود که او شیشههای یک خودروی تاکسی در یک پمپ بنزین را شکسته و به نمای یک رستوران حمله کرده است.
همچنین لحظه بازداشت مهاجم که یک شهروند سفیدپوست اسکاتلندی معرفی شده، ثبت شده است. فردی که هنگام دستگیری فریاد میزد: من از کشور محافظت میکنم.
واکنش سیاسی؛ محکومیت خشونت و نفرت ضد مسلمانان
این حملات واکنشهای سیاسی تندی در پی داشت.
«جان سوینی» نخستوزیر اسکاتلند، نسبت به این حادثه ابراز نگرانی شدید کرد و گفت: جایی برای خشونت، نژادپرستی یا تعصب در اسکاتلند وجود ندارد.
«کاترینا پاتون» معاون رئیس پلیس اسکاتلند نیز به همه اقشار جامعه اطمینان داد که اسکاتلند نژادپرستی و نفرت علیه باورهای دینی را رد میکند.
«کییر استارمر» نخستوزیر بریتانیا، این حملات را هولناک توصیف کرد و گفت: هیچکس نباید در خیابانهای ما هدف خشونت قرار گیرد. به نظر میرسد انگیزه مظنون، نفرت از مسلمانان بوده است. من چنین چیزی را تحمل نخواهم کرد.
اتحادیه مساجد اسکاتلند: حمله پس از نماز رخ داد
اتحادیه مساجد اسکاتلند در بیانیهای، اعلام کرد که دو نفر از قربانیان، بلافاصله پس از خروج از نماز در یکی از مساجد منطقه مورد حمله قرار گرفتهاند.
این اتحادیه، حملات را آخرین حلقه از یک الگوی نگرانکننده از دشمنی و خشونتی دانست که مسلمانان، مساجد و مؤسسات اسلامی را در سراسر اسکاتلند هدف قرار میدهد.
این نهاد خواستار تقویت اقدامات امنیتی برای تضمین امنیت نمازگزاران و حفاظت از اماکن عبادی در اسکاتلند شد.
حمله به امام مسجد در کانادا
در کانادا نیز یک امام جماعت مسجد مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و فرد مظنون بازداشت شد.
به گفته منابع محلی، مهاجم هنگام حمله به امام مسجد فریاد زده است که به کشور خودت برگرد و اظهاراتی ضد مسلمانان بر زبان آورده است.
شورای ملی مسلمانان کانادا در بیانیهای اعلام کرد این امام جماعت داخل خودروی پارکشده خود در نزدیکی مسجدی در شهر «ویکتوریا» در ایالت »بریتیش کلمبیا» بوده که مهاجم با زور درِ خودرو را باز کرده و به او حمله کرده است.
این شورا تأکید کرد که حمله به امام مسجد نشاندهنده خطر آشکار افزایش دشمنی علیه مسلمانان در جوامع مختلف است.
این نهاد افزود که نمیتوان با حوادث مشابهی که با سرعتی نگرانکننده تکرار میشوند، برخوردی عادی داشت و خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای مقابله با اسلامستیزی شد.
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