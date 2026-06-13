خشم مسلمانان از اقدامات آمریکا و کمپین تحریم جام جهانی!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از پایگاه خبری عربنیوز همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، موجی از اعتراضها نسبت به آنچه «تبعیض سیستماتیک علیه بازیکنان، داوران و هواداران عرب و مسلمان» خوانده میشود، در حال گسترش است. رهبران جامعه عربتبار و مسلمان آمریکا، سازمانهای مدافع حقوق مدنی و فعالان اجتماعی، مقامهای آمریکایی و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) را متهم کردهاند که در برابر محدودیتها، بازداشتها و ممانعت از ورود اتباع کشورهای اسلامی سکوت کردهاند.
جام جهانی و دیوارکشی علیه مسلمانان؟
وارن دیوید، رئیس بنیاد عرب آمریکا، با انتقاد شدید از رفتار دولت آمریکا گفت: «جام جهانی باید ملتها را به یکدیگر نزدیک کند، نه اینکه آنها را از هم جدا سازد.» وی افزود: «چرا کشور ما با رد ویزا، بازداشت، بازجوییهای طولانی و محدودیتهای سفر، مانع حضور ورزشکاران، مسئولان تیمها و هواداران در این رویداد جهانی میشود؟» او هشدار داد که اعتبار جام جهانی به رعایت حقوق برابر برای همه شرکتکنندگان وابسته است و تأکید کرد: «جهان نظارهگر است.»
یکی از جنجالیترین پروندهها مربوط به عمر آرتان، داور سرشناس سومالیایی، است؛ فردی که قرار بود نخستین داور سومالیایی تاریخ جام جهانی باشد. مأموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا روز سهشنبه در فرودگاه بینالمللی میامی از ورود او جلوگیری کردند. آرتان که در سال ۲۰۲۵ عنوان بهترین داور مرد فوتبال آفریقا را کسب کرده بود، پس از این تصمیم از فهرست رسمی داوران جام جهانی کنار گذاشته شد. منتقدان میگویند سکوت فیفا در برابر این اقدام، پرسشهای جدی درباره استقلال و بیطرفی این نهاد ایجاد کرده است!
بازجوییهای طولانی و ممانعت از ورود
خلیل جهشان، مدیر اجرایی مرکز عربی واشنگتن، گزارشهای منتشرشده درباره رفتار با اتباع کشورهای عربی و اسلامی در فرودگاههای آمریکا را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و گفت این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که روابط آمریکا با بسیاری از کشورهای عربی و مسلمان رو به وخامت گذاشته است. او این وضعیت را «غمانگیز» خواند!
جنین یونس، رئیس و مدیر حقوقی کمیته آمریکایی-عربی مبارزه با تبعیض، نیز در اظهاراتی تند اعلام کرد: «این جام جهانی در حال تبدیل شدن به تبعیضآمیزترین جام جهانی تاریخ، دستکم در خاک آمریکاست.» وی گفت گزارشهای متعددی درباره بازداشت چندساعته بازیکنان و هواداران عرب و آفریقایی در فرودگاهها دریافت شده است؛ افرادی که با وجود کامل بودن مدارک مهاجرتی و مجوزهای قانونی، ساعتها تحت بازجویی قرار گرفته یا حتی از ورود به آمریکا محروم شدهاند. به گفته او، چنین رفتاری نهتنها با اصول آزادیهای مدنی و حاکمیت قانون در تضاد است، بلکه به منافع اقتصادی آمریکا نیز آسیب میزند.
حسن نجم، رئیس اتاق بازرگانی عربهای آمریکایی در ایالت ایلینوی، رفتار نیروهای مرزی آمریکا را «غیراخلاقی و مغایر روح ورزش» دانست. او با اشاره به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: «زمانی که جهان عرب میزبان جام جهانی بود، هیچ تبعیضی وجود نداشت و سیاست به حاشیه رانده شده بود تا احترام به ورزش حفظ شود.» وی افزود: «اکنون هر روز خبرهایی از تبعیض نژادی و مذهبی علیه بازیکنان و هواداران عرب و مسلمان در داخل آمریکا میشنویم. این موضوع برای هر آمریکایی شرمآور است و تصویری بسیار منفی از ایالات متحده در جهان ارائه میکند.»
به گفته نجم، افکار عمومی تنها از پروندههای مشهور مطلع میشود؛ از جمله بازداشت طولانیمدت ایمن حسین، مهاجم تیم ملی عراق. در همین حال، عادل موزیب، تهیهکننده رادیوی عربی آمریکا در شهر دیربورن ایالت میشیگان، از موج گسترده تماسهای اعتراضی شهروندان خبر داد و گفت بسیاری از خانوادههای عرب و مسلمان از برخورد دولت آمریکا با بازیکنان، مربیان، داوران و حتی هواداران کشورهای اسلامی ابراز خشم و ناامیدی میکنند. او تأکید کرد که بازداشت اعضای تیم عراق، جلوگیری از ورود داور سومالیایی و محدودیتهای گسترده علیه هواداران کشورهایی مانند ایران، این احساس را در میان مسلمانان تقویت کرده است که «سیاست بر فوتبال سایه انداخته و روح بازی زیبا قربانی ملاحظات سیاسی شده است.
این اعتراضها اکنون به شبکههای اجتماعی نیز کشیده شده و هشتگ #BoycottWorldCup (تحریم جام جهانی) در حال گسترش است. فعالان میگویند اگر فیفا و مقامهای آمریکایی پاسخی شفاف به این اتهامها ندهند، جنجال تبعیض علیه مسلمانان و اعراب میتواند به یکی از مهمترین حاشیههای سیاسی و حقوق بشری جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود.
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