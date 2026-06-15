وزیر دارایی اسرائیل: توافق ایران و آمریکا برای ما بد است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توافق میان آمریکا و ایران که با میانجیگری پاکستان حاصل شده است را «برای اسرائیل و تمام جهان آزاد بد» توصیف کرد.

وی مدعی شد: «کارزار مشترک دستاوردهای زیادی در تضعیف ایران داشت و این دستاوردها از بین نخواهد رفت!»

وزیر دارایی اسرائیل همچنین با اشاره به تحولات لبنان مدعی شد تل‌آویو در این جبهه با آزمونی مهم روبه‌رو خواهد بود. وی در اظهاراتی وقیحانه گفت به اقدامات خود برای فراهم کردن «آزادی عمل کامل» برای ارتش اسرائیل جهت ادامه فشار بر حزب‌الله و دور نگه داشتن آن از مرزها ادامه خواهد داد.

گفتنی است بامداد امروز دوشنبه، نخست وزیر پاکستان خبر توافق میان ایران و آمریکا را اعلام کرد. پس از او ترامپ نیز این خبر را تائید کرد. قرار است توافق نهایی روز جمعه در ژنو امضا شود.

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