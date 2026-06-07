به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران حزب «دموکراتمسیحی» سوئد در یادداشتی تازه، خواستار کنار گذاشتن اصطلاح «اسلامهراسی» از ادبیات رسمی دولت این کشور شدند و آن را مانعی در مسیر مقابله با افراطگرایی دانستند. این یادداشت در چارچوب یک بحث سیاسی درباره مفهوم و کارکرد این واژه در سوئد منتشر شده است.
اِبا بوش (Ebba Busch)، رهبر حزب دموکراتمسیحی، و آلیس تئودورسکو مووه (Alice Teodorescu Måwe)، نماینده این حزب در پارلمان اروپا، در این مقاله تأکید کردهاند که دولت سوئد در حال جایگزینی اصطلاح «اسلامهراسی» با عبارات «نژادپرستی ضد مسلمانان» و «نفرت ضد مسلمانان» است. به گفته آنان، این تغییر واژگانی با هدف تفکیک میان نقد آموزههای دینی و تبعیض علیه افراد صورت میگیرد.
نویسندگان مدعی شدهاند که واژه «اسلامهراسی» هرگونه نقد نسبت به برخی قرائتهای دینی را به «ترس غیرعقلانی» نسبت میدهد و به این ترتیب، امکان گفتوگوی ارزشی درباره مسائل اجتماعی را محدود میکند. آنان همچنین از لزوم تعیین مرز میان آنچه «ارزشهای بنیادین جامعه سوئد» خواندهاند و برخی جریانهای افراطی سخن گفتهاند.
در این یادداشت، حزب دموکراتمسیحی مجموعهای از پیشنهادها را برای مقابله با افراطگرایی مطرح کرده است؛ از جمله ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب و هرگونه پوشش پوشاننده چهره در اماکن عمومی، ممنوعیت استفاده از روسری در مهدکودک و دوره ابتدایی، مقابله با جداسازی جنسیتی در مدارس، و پیگیری برای قرار دادن برخی سازمانهای اسلامگرا در فهرست گروههای تروریستی.
نویسندگان همچنین با اشاره به تغییرات جمعیتی در سوئد، بر لزوم مقابله با آنچه «افزایش یهودستیزی و افراطگرایی» توصیف کردهاند تأکید کرده و خواستار ادامه «تغییر مسیر سیاسی» دولت در برخورد با جریانهای اسلامگرا شدهاند.
............
پایان پیام
نظر شما