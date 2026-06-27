به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صحنه سیاسی و امنیتی قاره اروپا شاهد موجی گسترده از رادیکال شدن جریان‌های ملی‌گراست. جایی که احزاب راست افراطی با قدرت بیشتری وارد ساختارهای قدرت شده یا در انتخابات پیشرفت کرده‌اند و از بحران مهاجرت و کاهش مشارکت سیاسی بهره برده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این جریان راست‌گرا امروز با چهره‌ای جدید ظاهر شده است. چهره‌ای که لبخند می‌زند، اما در سلسله‌مراتب دشمن داخلی، مسلمانان و مهاجران را جایگزین یهودیان کرده است. در سایه موجی از افراط‌گرایی سیاسی که می‌تواند پایه‌های دموکراسی‌های شکننده اروپایی را متزلزل کند و به شبی تاریک برای دموکراسی لیبرال منجر شود.

فیلم «راست افراطی؛ خطر پیش‌رو از اروپا» که در چارچوب مجموعه فیلم‌های شبکه «الجزیره ۳۶۰» پخش می‌شود، حاصل یک تلاش تحقیقاتی گسترده و فرامرزی در قاره اروپا است. این اثر تنها به بررسی نشانه‌های ظاهری بسنده نکرده، بلکه به عمق ساختار پنهان کهکشان افراط‌گرایی و نفرت نفوذ کرده است.

این فیلم با دسترسی به گفت‌وگوها و مصاحبه‌های اختصاصی با نظریه‌پردازان واقعی طرح‌های مهاجرت معکوس و جایگزینی بزرگ، تلاش کرده است تصویری روان‌شناختی و ساختاری از پدیده نفرت ارائه دهد. همچنین با استفاده از شهادت‌های مستقیم و بررسی دیدگاه‌های رهبران و مقام‌های پیشین جریان‌های نئونازی و گروه‌های اسکین‌هد و نیز تحلیل داده‌ها و آمار به نقد ادعاهای جریان راست افراطی پرداخته است.

آلمان و طرح مهاجرت معکوس

نشانه‌های خطر ملموس از آلمان آغاز می‌شود. جایی که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور حدود ۱۵ هزار افراط‌گرای خشونت‌طلب را شناسایی کرده‌اند. «هانس یورگ انگلیکه» دبیر دولت در وزارت کشور آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی، تصویری نگران‌کننده از بین رفتن مرزها و کنترل‌ناپذیر شدن گفتمان سیاسی ارائه کرده است.

نئونازی‌های جدید دیگر با سرهای تراشیده و چکمه‌های نظامی ظاهر نمی‌شوند، بلکه با لباس‌های مرتب و ظاهری مدرن فعالیت می‌کنند. موضوعی که به موفقیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) کمک کرده است. این حزب از سال ۲۰۲۳ در نظرسنجی‌ها جایگاه دوم را به دست آورده و طرح مهاجرت معکوس را مطرح کرده است.

«بیورن هوکه» رهبر واقعی این حزب، معتقد است که این جریان در حال انجام یک نبرد فرهنگی برای تبدیل اروپا به دژی مستحکم از طریق اخراج مهاجران است.

در ژانویه ۲۰۲۴، وب‌سایت تحقیقاتی «کوریِکتیو» از برگزاری یک نشست مخفی در شهر «پوتسدام» خبر داد که در آن اعضایی از حزب آلترناتیو برای آلمان با «مارتین زلنر» چهره تأثیرگذار جریان هویتی، حضور داشتند. زلنر در این نشست طرحی برای اخراج و مجبور کردن جوامع موازی شامل غیراروپایی‌ها، عرب‌ها، آفریقایی‌ها و مسلمانان به ترک کشور ارائه کرده بود. موضوعی که موجی از اعتراض‌های گسترده در آلمان به راه انداخت.

اصطلاح جوامع موازی در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به شرایطی اشاره دارد که گروه‌های مهاجر یا اقلیت‌های قومی و مذهبی در یک کشور میزبان به‌صورت ساختاری و فرهنگی از جامعه اصلی جدا می‌شوند و به جای آن، ساختارهای اجتماعی مستقل مانند محله‌های بسته، مراکز آموزشی، شبکه‌های اقتصادی و نهادهای جداگانه ایجاد می‌کنند.

افسانه جایگزینی بزرگ

در بلژیک، جریان راست افراطی ملی‌گرا در منطقه «فلاندر» از طریق حزب «فلامس بلانگ» فعالیت می‌کند. «فیلیپ دی‌وینتر» نماینده این حزب، نظریه جایگزینی بزرگ را تبلیغ می‌کند و مدعی است که بروکسل به پایتخت این روند تبدیل شده است.

اما «کریم دویب» تحلیلگر داده، این روایت را با اعداد و آمار رد می‌کند و می‌گوید که بیشتر خارجی‌های ساکن بروکسل اروپایی هستند. فرانسوی‌ها در رتبه اول و مراکشی‌ها در رتبه چهارم، قرار دارند.

این جریان راست‌گرا با شبکه‌های فرامرزی مانند گروه «هویت و دموکراسی» در پارلمان اروپا به رهبری «غیرولف آنیمنسر» ارتباط دارد. شبکه‌ای که هدف آن کاهش سازمان‌یافته حضور مهاجران است.

«بنیامین بیارد» اندیشمند سیاسی، هشدار می‌دهد که ایدئولوژی جایگزینی بزرگ، محرکی مستقیم برای خشونت و تروریسم است. همان‌گونه که در حملات «آندرس بریویک» در نروژ و کشتار مسجد «کرایست‌چرچ» نیوزیلند توسط «برنتون تارانت» دیده شد. این دیدگاه با جریان افراطی شتاب‌گرایی مرتبط است که معتقد به آغاز جنگ نژادی و تحریک به خشونت است.

فرانسه؛ کهکشان گروه‌های خشونت‌طلب

فرانسه حدود ۳ هزار افراط‌گرای خشونت‌طلب دارد و نیمی از اقدامات تروریستی راست افراطی در اروپا در این کشور رخ می‌دهد.

در همین زمینه، «سباستین بوردون» روزنامه‌نگار از طریق یک کانال تلگرامی از وجود هسته‌هایی متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی پرده برداشت که برای آتش زدن مراکز مهاجران و نابود کردن مخفیانه اجساد برنامه‌ریزی می‌کردند.

این ساختار با بازگشت جریان‌های ملی‌گرای انقلابی و فاشیستی جدید تکمیل شده است. از جمله احیای سازمان «گروه دفاع از اتحاد» به رهبری «مارک دو کاکره فالمونیه» و اتحادیه دانشجویی «کوکارد» به ریاست «ویانی فوندرشر» که با حزب «اجتماع ملی» مرتبط است.

«صافیة آیت عرابی» فعال سیاسی، معتقد است که فرانسه وارد مرحله عادی‌سازی راست افراطی به رهبری «مارین لوپن» شده است. روندی که با ظهور «اریک زمور» سرعت گرفته است.

این تهدید با حمله به نهادها، آتش زدن خانه شهردار شهر «سن‌برِوَن» و تهدید به قتل «توماس پورت» نماینده پارلمان از سوی گروه «کمیته ۷۳۲» افزایش یافته است.

در شهر لیون که به‌عنوان پایگاه راست افراطی شناخته می‌شود، «الیوت برتین» رهبر جنبش «لیون مردمی» از خشونت حمایت کرده و مخالفت خود را با مهاجرت و برتری ندادن تفاوت میان اروپایی‌ها و غیراروپایی‌ها اعلام کرده است. در حالی که دولت فرانسه در مقابله با آن ناتوان مانده و جنبش ضد فاشیستی «گارد جوان» به رهبری «رافائل آرنو» فعالیت‌های مقابله‌ای خود را افزایش داده است.

در نهایت، جریان راست افراطی امروز در قاره اروپا به یک شبکه و خانواده سیاسی واحد تبدیل شده که در دیدگاه ضد برابری با یکدیگر اشتراک دارند؛ در حالی که اروپا در برابر یک دوراهی تاریخی ایستاده که یا گسترش افراط‌گرایی حزبی و شبه‌نظامی یا شکل‌گیری جنبش‌های مردمی در مخالفت با این نگاه تاریک است.

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