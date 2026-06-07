به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع محلی، در پی وقوع یک عملیات زیرگیری در نزدیکی تقاطع شهرک «افرَات» در جنوب بیتلحم، نیروهای اسرائیلی به حالت آمادهباش گسترده درآمدند و عملیات جستوجو و بازرسی فشردهای را در منطقه آغاز کردند. بر اساس این گزارشها، مجری عملیات پس از حادثه از محل دور شده و نیروهای اسرائیلی اقدام به استقرار گسترده و اجرای گشتهای میدانی کردند.
همزمان، در مناطق مختلف کرانه باختری نیز تنشها افزایش یافت. در شرق بلده سعیر در شمال الخلیل، گروهی از شهرکنشینان وارد منطقه «حمروش» شدند و اقدام به گشتزنی کردند. همچنین در شمال غربی روستای المغیر در شرق رامالله، زمینهای فلسطینیان دچار آتشسوزی شد. گزارشها حاکی است که نیروهای اسرائیلی مانع دسترسی تیمهای آتشنشانی به محل حریق شدند.
در جنوب بیتلحم نیز خودروهای فلسطینی در نزدیکی روستای المنشیه هدف سنگپرانی قرار گرفتند. تصاویری از حمله به خودروها در حوالی تقاطع شهرک «افرَات» منتشر شده است.
در سطح امنیتی، نیروهای اسرائیلی یورشهایی را به مناطق مختلف از جمله جلبون در شرق جنین، امالتوت، تیاسیر در شرق طوباس، شهر اریحا، طوباس، الخلیل، عتیل و علار در شمال طولکرم، دیر جریر در شمال شرق رامالله و کفر عقب در شمال قدس انجام دادند. در جریان این عملیاتها چندین نفر بازداشت شدند؛ از جمله یزن موسی الغوج در اریحا و والدین بلال الشوبکی در بیتامر.
تحولات امروز در حالی رخ میدهد که طی هفتههای اخیر تنشها در کرانه باختری افزایش یافته و درگیریها، بازداشتها و حوادث میدانی در چندین محور ادامه دارد.
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