به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی تازه‌ای که از سوی دانشگاه عبری اورشلیم با همکاری مؤسسه آگام منتشر شده، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی در اسرائیل معتقدند ایران در جنگ اخیر و توافق متعاقب آن با ایالات متحده، دست برتر را به دست آورده است. این نظرسنجی که نتایج آن روز یکشنبه منتشر شد، تصویری قابل توجه از فضای ذهنی جامعه اسرائیل پس از تحولات اخیر ارائه می‌دهد.

این پیمایش میان ۳۶۴۴ نفر از شهروندان انجام شده و بازه زمانی اجرای آن بین ۱۷ تا ۲۰ ژوئن (۲۷ تا ۳۰ خرداد) اعلام شده است. نتایج نشان می‌دهد ۹۲.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که ایران در این رویارویی «پیروز شده» یا دست‌کم «بیشتر منتفع شده است». این رقم بیانگر اجماع گسترده در میان پاسخ‌دهندگان درباره پیامدهای جنگ و توافق پس از آن است.

همچنین ۸۲.۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که امنیت بلندمدت اسرائیل در پی این تحولات تضعیف شده است.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، این برداشت محدود به طیف خاصی از جامعه نیست. حتی در میان رأی‌دهندگان حامی بلوک راست‌گرا، که پایگاه اصلی نخست‌وزیر جنایتکار، بنیامین نتانیاهو، محسوب می‌شوند، ۹۳.۱ درصد معتقدند ایران در این جنگ دست بالا را داشته است. این داده‌ها حاکی از آن است که نگاه انتقادی به نتایج جنگ و توافق، فراتر از مرزبندی‌های سیاسی رایج گسترش یافته است.

در بخش دیگری از نتایج، مخالفت با توافق آمریکا و ایران نیز قابل توجه گزارش شده است. ۶۳.۲ درصد پاسخ‌دهندگان با این توافق مخالفت کرده‌اند، در حالی که تنها ۱۲.۱ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

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