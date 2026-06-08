هند؛ هشدار جمعیت علمای اثنا عشریه کارگیل نسبت به اجرای سیاست جدید فروش مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد شیعی «جمعیت علمای اثناعشریه کارگیل» در قلمرو اتحادیهای لداخ (Ladakh) در شمال هند، نسبت به سیاست جدید دولت محلی درباره آزادسازی فروش مشروبات الکلی اعتراض کرده و هشدار داده است در صورت اجرای کامل این سیاست، اعتراضات مردمی و مسالمتآمیز برگزار خواهد شد.
این سازمان که از نهادهای مذهبی بانفوذ در این منطقه شیعهنشین به شمار میرود، اعلام کرد سیاست جدید مالیات و فروش مشروبات الکلی که از سوی دولت قلمرو اتحادیهای لداخ تدوین شده، با ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه محلی در تضاد است.
این موضعگیری در یک نشست خبری از سوی شیخ ابراهیم خلیلی دبیرکل این سازمان و سجاد کارگیلی مسئول امور سیاسی آن مطرح شد. آنان تأکید کردند اگر فروش و مصرف آزادانه الکل در منطقه کارگیل مجاز شود، این سازمان همراه با مردم منطقه ناچار به برگزاری اعتراضات دموکراتیک و مسالمتآمیز خواهد شد.
رهبران این سازمان اسلامی اعلام کردند که نوشیدنیهای الکلی هیچ جایگاهی در جامعه لداخ ندارند و اجرای این سیاست میتواند پیامدهای منفی برای نسل جوان و ساختار اجتماعی منطقه به همراه داشته باشد.
دیدار با مقامات
جمعیت علمای اثناعشریه کارگیل اعلام کرده است که برای پیگیری این موضوع، دیداری رسمی با «وینای کومار ساکسِنا» (Vinai Kumar Saxena) فرماندار قلمرو اتحادیهای لداخ خواهد داشت تا درخواست رسمی خود برای لغو این سیاست و اعمال ممنوعیت کامل فروش الکل در منطقه را ارائه کند.
این سازمان همچنین از علما، رهبران اجتماعی و سازمانهای مدنی خواسته است با افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای زیانبار مصرف الکل و مواد مخدر، در برابر گسترش این پدیده در جامعه ایستادگی کنند.
بیانیه این نهاد اسلامی در شرایطی منتشر شده که سیاست جدید دولت محلی برای آزادسازی فروش مشروبات الکلی در لداخ با مخالفتهای فزایندهای از سوی بخشهایی از جامعه محلی مواجه شده است.
بر اساس سیاست جدید مالیاتی و فروش مشروبات الکلی، فروش نوشیدنیهای الکلی قوی از جمله مشروبات خارجی و «الکل خارجی تولید هند» (IMFL) در فروشگاههای خردهفروشی مجاز خواهد بود.
طبق این طرح، شمار فروشگاههای عرضه مشروبات الکلی در لداخ نیز به طور قابل توجهی افزایش مییابد و تعداد این مراکز از دو فروشگاه به ۲۰ فروشگاه خواهد رسید.
این در حالی است که پیش از این تنها فروش نوشیدنیهایی مانند آبجو، شراب و نوشیدنیهای آماده (RTD) در برخی مراکز محدود مجاز بود و فروش گسترده مشروبات الکلی قوی ممنوعیت بیشتری داشت.
تغییرات مشابه در مناطق مسلماننشین هند
همزمان با این تحولات، دولت مرکزی هند اخیراً قانون قدیمی منع مصرف الکل در قلمرو اتحادیهای لاکشادویپ (Lakshadweep) در جنوب غربی هند را نیز لغو کرده است؛ منطقهای مسلماننشین که از سال ۱۹۷۹ تقریباً با ممنوعیت کامل نوشیدنیهای الکلی اداره میشد.
بر اساس مقررات جدید موسوم به «مقررات مالیات و الکل لاکشادویپ ۲۰۲۶»، تولید، فروش و مصرف الکل با مجوز رسمی امکانپذیر شده است.
مقامهای دولتی هدف از این تغییر سیاست را توسعه گردشگری و افزایش درآمدهای اقتصادی اعلام کردهاند، اما این تصمیم نیز با انتقاد برخی گروههای مذهبی و اجتماعی در مناطق مسلماننشین هند روبهرو شده است.
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