به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آتش‌بس بین ایران و آمریکا تمامی جبهه‌های درگیری را شامل می‌شد، رژیم صهیونیستی مثل همیشه این توافقات را نقض کرده و حدود ۳۵۰۰ بار لبنان را بمباران کرده است.

نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، در روز دوشنبه به بیش از سه هزار حمله اسرائیل علیه کشورش اذعان کرده است. این در حالی است که مسئولان دولتی لبنان همچنان به مذاکره و گفت‌وگو با اسرائیل دل خوش کرده‌اند و فکر می‌کنند می‌توانند با توافق و مذاکره به این درگیری‌ها پایان دهند.

قرار بود آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل «درست پس از نیمه‌شب ۱۷ آوریل»، مصادف با بامداد ۲۸ فروردین، اجرایی شود، اما این توافق هم بارها و بارها توسط رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشته شده است.

دولت لبنان که به مقامات آمریکایی نزدیک است، در روزهای اخیر حتی ایران را هم به خاطر حمایت‌هایش از لبنان زیر سؤال برده است. این دولت در شرایطی بر ادامه روند کنونی خود در قبال اسرائیل تأکید دارد که نتوانسته مانع پیشروی رژیم صهیونیستی در خاک خود شود.

اسرائیل در روز یکشنبه در یکی از آخرین اقدامات تجاوزکارانه خود و درست برخلاف توافق آتش‌بس، حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد.

این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که طبق مفاد آتش‌بس بین واشنگتن و تهران، پایان درگیری‌ها باید در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان اتفاق می‌افتاد. ایران در پاسخ به این نقض آتش‌بس، سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات خود قرار داد و تهدید کرد که در صورت ادامه یافتن حملات اسرائیل، حملات گسترده‌تری از سوی ایران صورت خواهد گرفت.

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