به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری العهد لبنان نوشت : تجمع وکلای وابسته به حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای، نحوه احضار و بازداشت یکی از وکلا را محکوم کرد و تأکید کرد که اعتبار و هیبت دولت‌ها از مسیر اجرای قانون و رعایت تشریفات حقوقی حفظ می‌شود، نه از طریق اقدامات استثنایی و پلیسی.

در این بیانیه آمده است که احضار این وکیل در نیمه‌شب، صدور و اجرای حکم جلب به‌صورت «استثنایی» و نیز بی‌توجهی به اصول و رویه‌های قانونی در جریان پیگرد و اخذ اظهارات او، از جمله مواردی است که مورد اعتراض تجمع قرار دارد. این نهاد تصریح کرد که مخالفت با هرگونه اظهارات توهین‌آمیز یا خارج از چارچوب آزادی بیان، به معنای پذیرش نقض تضمین‌های قانونی یا توسل به اقدامات غیرمتعارف نیست.

تجمع وکلای حزب‌الله همچنین حمایت خود را از موضع اخیر کانون وکلای لبنان درباره حدود آزادی بیان وکیل اعلام کرد و از این نهاد خواست موضعی «روشن و قاطع» برای صیانت از کرامت وکلا و حرفه وکالت اتخاذ کند و بر ضرورت رعایت کامل اصول و تشریفات قانونی در روند پیگردها تأکید ورزد.

...........

پایان پیام