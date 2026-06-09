به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری در لبنان گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطق مسکونی در نزدیکی شهر صور را هدف حملات هوایی قرار داده است.

جنگنده‌های متجاوز صهیونیستی اردوگاه آوارگان «البص» در حومه شهر صور را هدف قرار دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به محله «المساکن» در شهرستان صور ۸ نفر به شهادت رسیده و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان با تداوم جنایات اسرائیل، رهبران مسیحی در شهر صور لبنان خواستار اقدام سریع بین‌المللی برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی شدند.

رهبران مذهبی مسیحی شهر بندری صور در جنوب لبنان از جامعه بین‌المللی و مقامات لبنانی خواسته‌اند تا به سرعت برای جلوگیری از حمله اسرائیل به منطقه مسیحی این شهر اقدام کنند.

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