به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه حزبالله آمده است که پاسخ موشکی ایران به حملات اسرائیل «در چارچوب دفاع از مردم لبنان» صورت گرفته و نشانهای از تعهد سیاسی و میدانی تهران نسبت به بیروت است. این حزب گفت که این واکنش در حالی انجام شد که حملات و نقضهای آتشبس از سوی اسرائیل ادامه داشت و از نگاه تهران، این اقدام پیامی درباره ضرورت احترام به توافقات بینالمللی بود. حزبالله همچنین به «حمایت انصارالله یمن» اشاره کرد و آن را در راستای تلاشها برای بازدارندگی در برابر اسرائیل دانست.
حزبالله در ادامه برخی مواضع رسمی لبنان را مورد انتقاد قرار داد و گفت اتهامهایی که علیه ایران مطرح شده «نادرست» است و به مصالح ملی کمک نمیکند.
این حزب همچنین مخالفت خود را با «بیانیه مشترک با آمریکا و اسرائیل» اعلام کرد و آن را مغایر اصول روابط دیپلماتیک دانست.
بیانیه حزبالله از دولت خواست روابط با تهران را در مسیری قرار دهد که به اهداف لبنان، از جمله آزادسازی مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان و بازسازی، کمک کند و تأکید کرد که این حزب همچنان به «گزینه مقاومت» پایبند است.
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