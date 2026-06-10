به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، انتظار می‌رود ذخایر نفت جهانی در این سه ماهه (سه ماهه دوم) ۶.۳ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه سوم ۷.۶۶ میلیون بشکه دیگر کاهش یابد. سیستم انرژی مجبور شده است به شدت ذخایر تجاری و اضطراری را تخلیه کند، زیرا تنگه هرمز تا حد زیادی بسته است.

در نتیجه، طبق گزارش EIA، ذخایر نفت در ۳۸ کشور ثروتمند که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را تشکیل می‌دهند، از سال ۲۰۰۳ در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. کشورهای عضو OECD شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، اسرائیل، کره جنوبی، فرانسه و انگلیس هستند.

سایر کشورها به طور فزاینده‌ای برای جایگزینی نفت خام خاورمیانه که در طول بحران به حاشیه رانده شده بود، به نفت آمریکا روی آورده‌اند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: صادرات خالص نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در ماه آوریل به رکورد ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسید. مقامات انتظار دارند صادرات خالص امسال به طور متوسط ۴.۲ میلیون بشکه در روز باشد که نسبت به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته، افزایشی شدید را نشان می‌دهد.

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