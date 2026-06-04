به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ تنها به دنبال توافقی است که به نفع خود باشد و قرار نیست در قبال امتیازاتی که از ایران طلب کرده است، حقوق برحق ایران را پرداخت کند.
طبق گزارش شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه، ترامپ به مشاورانش تأکید کرده که هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد که در آن آمریکا مستقیماً به ایران پول پرداخت کند.
این منابع اعلام کردهاند که توجیه ترامپ برای چنین اقدامی این است که به شدت نسبت به مقایسههای احتمالی با توافق دولت اوباما حساس است.
ترامپ بارها از دولت باراک اوباما به دلیل آنچه که آزاد کردن حدود ۱.۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران بود، انتقاد کرده است و هماکنون طبق گزارش سیانان، برخی منابع مدعی هستند که ایران درخواست کرده که در توافق اولیه، میبایست ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد گردد.
یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به سیانان گفت که یکی از اصلیترین گرههای باقیمانده در گفتوگوهای میان آمریکا و ایران، بر سر مسئله داراییهای ایران است چرا که دونالد ترامپ، مشتاق است به توافقی با ایران دست یابد که از توافق قبلی منعقدشده در دولت باراک اوباما قویتر به نظر برسد.
سیانان در گزارش خود به نقل از این منابع که نامی از آنها نبرده، مدعی شد که ایران به میانجیها اعلام کرده که خواهان آن است که به محض توافق طرفین بر سر یک یادداشت تفاهم اولیه، شکلی از داراییهای ایران آزاد شود و به تاریخ موکولی در آینده واگذار نشود.
با اینحال، این مقامهای آگاه گفتهاند که دولت ترامپ نگران است که هرگونه آزادسازی داراییها در چنین مرحله زودهنگامی، فشار اقتصادی را که آمریکا در طول جنگ بر ایران وارد کرده، کاهش دهد و در نتیجه اهرم باصطلاح فشار واشنگتن بر تهران از بین برود یا دستکم تضعیف شود.
بر اساس این گزارش، ترامپ به صراحت به تیم خود گفته که میخواهد هر توافقی بهمراتب قویتر از توافق سال ۲۰۱۵ جلوه کند و به همین بهانه میخواهد از آزاد کردن داراییهای بلوکه شده ایران طفره برود.با اینحال ایران تأکید کرده که در هر توافقی باید داراییهای بلوکه شده این کشور آزاد شود.
سیانان گزارش کرد، از آنجایی که بحث مالی به یک مشکل تبدیل شده است، برخی منابع آگاه گفتهاند که در حال حاضر بحثهایی پیرامون ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری برای ایران مطرح شده که میلیاردها دلار برای بازسازی، پس از دستیابی طرفین به توافق نهایی، فراهم کند.
با اینحال، طبق این گزارش، آمریکا در این صندوق سرمایهگذاری نخواهد کرد و بخش عمده پول از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین خواهد شد.
کاخ سفید اصرار دارد که ایران تا زمانی که ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را کنار نگذارد، هیچ تسهیل مالی دریافت نخواهد کرد و برای بیان این خط قرمز، از عبارت «تا غبار هستهای پاک نشود، دلاری در کار نیست» استفاده میکند.
ترامپ که داراییهای ایران را به گروگان گرفته است، در جلسه هفته گذشته کابینه، برای آزادسازی حق ایران شرط و شروط تعیین کرد و گفت «ما پولی را که آنها ادعا میکنند مال خودشان است، تحت کنترل داریم. کنترل آن پول را در دست نگه میداریم. وقتی درست رفتار کنند و کار درست را انجام بدهند، میگذاریم پولشان را داشته باشند. اما در حال حاضر، چنین کاری نمیکنیم.»
از طرف دیگر، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز گفت که تحریمها فوراً لغو نخواهند شد.
او روز چهارشنبه در جلسه استماع کنگره گفت: «اینجا خبری از جایزه پای میز نیست. در نهایت، همه چیز منوط به تحقق شروط خواهد بود.»
او افزود: «تحریمهایی که مستقیماً به برنامه هستهای مربوط میشوند، در صورت اجرای کامل آنچه از آنها میخواهیم، موضوع بحث قرار خواهند گرفت اما این بخشی از مذاکره نه پیشپرداخت در ابتدای کار خواهد بود».
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