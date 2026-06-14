به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن محمد عبداللهی، رئیس منطقه خودمختار سومالی‌لند، روز یک‌شنبه در یک سفر رسمی وارد قدس اشغالی شد و از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس‌رژیم صهیونیستی، مورد استقبال قرار گرفت.

اسرائیل که برخی از کشورهای جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسند، تنها رژیمی است که سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد. منطقه خودمختار سومالی‌لند در شاخ آفریقا قرار دارد و هیچ یک از کشورهای عضو سازمان ملل آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

دفتر ریاست‌جمهوری اسرائیل اعلام کرد که این سفر با هدف «تقویت همکاری‌های دوجانبه» در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام شده است. مقام‌های اسرائیلی این سفر را نشانه‌ای از گسترش روابط با منطقه شاخ آفریقا دانسته‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل موقعیت راهبردی خود در نزدیکی دریای سرخ و باب‌المندب، اهمیت ویژه‌ای برای تل‌آویو دارد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که برخی گزارش‌ها حاکی از همکاری این منطقه خودمختار با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه علیه ایران است. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که منطقه سومالی‌لند در شاخ آفریقا یکی از نقاط مورد استفاده اسرائیل در جنگ با ایران بوده و اسرائیل از این منطقه به‌عنوان یک ایستگاه پشتیبانی برای هواپیماهای اسرائیلی در پروازهای طولانی‌برد به سمت ایران استفاده کرده است.

دو طرف این سفر را «گامی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه» توصیف کرده‌اند.

..............

پایان پیام/