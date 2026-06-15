یمن: سفر رئیس «سومالی لند» به تل آویو مایه ننگ است/ اسرائیل دست از ایجاد فتنه و منطقه جدید درگیری بردارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد: ما کاملاً در کنار کشور «سومالی فدرال» برای مقابله با طرح صهیونیستی خبیث در شاخ آفریقا، همچون دژی مستحکم ایستاده‌ایم.

پیش از این، وزیر اطلاع‌رسانی دولت سومالی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و شاخ آفریقا گفت: اسرائیل باید دست از ایجاد فتنه و منطقه جدید درگیری در شاخ آفریقا بردارد.

وزیر اطلاع‌رسانی سومالی افزود: ما اقدام تل‌آویو در به رسمیت شناختن سومالی‌لند را محکوم می‌کنیم و با سازمان ملل در تماس هستیم. ما به شدت و قاطعانه با تعیین فرستاده (سفیر) دیپلمات در آنچه که جمهوری خودمختار سومالی‌لند خوانده می‌شود، مخالفیم.

گفتنی است، سومالی‌لند در شمال غرب کشور آفریقایی سومالی قرار دارد و این منطقه سال‌ها برای جدایی از این کشور تلاش می‌کند. با این حال، کشورهای منطقه با به رسمیت شناختن آن مخالف هستند، جز دو موجودیت سیاسی:

نخست اتیوپی که در ازای به رسمیت شناختن سومالی‌لند، خواهان باریکه‌آی برای رسیدن به دریا و خروج از محصوریت در خشکی است.

دومی رژیم صهیونیستی است که تلاش دارد در ازای به رسمیت شناختن این جمهوری خودخوانده، فلسطینیان را به این منطقه کوچانده و بر تنگه باب‌المندب سیطره داشته باشد.

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