به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در جریان دیدارش با «عبدالرحمن محمد عبدالله»، رئیس منطقه جداییطلب سومالیلند گفت: اسرائیل و سومالیلند دوستی دیرینهای بر پایه منافع مشترک دارند. ما سالهای متمادی به صورت غیرعلنی در مجموعهای از عملیاتها که همچنان محرمانه باقی خواهند ماند، همکاری داشتهایم.
طبق گزارش رسانههای عبری، رئیس سومالیلند که از روز یکشنبه برای سفری رسمی در اسرائیل به سر میبرد، قرار بود دو روز در این کشور بماند، اما مدت اقامت او تمدید شده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود: اکنون ما مصمم هستیم که سطح همکاریهای اطلاعاتی میان خود را به سطوح جدیدی ارتقا دهیم.
کاتس مدعی شد که اسرائیل و این منطقه جداییطلب، دارای ارزشهای مشترک و تعهد به مبارزه با «عناصر تروریستی» در منطقه شریک هستند.
در این دیدار، از طرف اسرائیل، مقامات ارشد وزارت جنگ، معاون مدیرکل وزارت جنگ، رئیس بخش برنامهریزی ارتش و سفیر تعیینشده اسرائیل در این منطقه حضور داشتند.
هیأت سومالیلند نیز شامل وزیر دفاع، وزیر امور ریاست، فرمانده ارتش، رئیس دفتر رئیس، معاون رئیس دستگاه اطلاعات و سفیر این منطقه در اسرائیل بود.
رئیس منطقه سومالیلند در طول سفر خود با مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی از جمله «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر دیدار کرد که طی آن یادداشت تفاهمی برای همکاری مشترک به امضا رسید.
همچنین، عبدالرحمن محمد عبدالله به همراه «گدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم اشغالگر، دوشنبه شب سفارت این منطقه جداییطلب را (که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است) در بیتالمقدس اشغالی افتتاح کرد.
ساعر همان روز در ویدئویی که در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» منتشر شد، فاش کرد که رئیس این منطقه جداییطلب اکتبر گذشته نیز سفری محرمانه به اسرائیل داشته است.
وی افزود که حتی پیش از به رسمیت شناختن رسمی، کانال ارتباطی مستقیمی میان او و رئیس این منطقه وجود داشته است.
در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴)، اسرائیل به رسمیت شناختن این منطقه جداییطلب را اعلام کرد؛ اقدامی که با مخالفت شدید دولت فدرال سومالی در موگادیشو و انتقادات گسترده منطقهای و بینالمللی مواجه شد.
سومالیلند از زمان اعلام جدایی از سومالی در سال ۱۹۹۱ تاکنون، از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و به صورت مستقل در حوزههای اداری، سیاسی و امنیتی عمل میکند.
این گام اسرائیل نگرانیهایی را در خصوص احتمال تلاش این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیانِ نوار غزه (با جمعیتی بالغ بر ۲.۴ میلیون نفر) به این منطقه برانگیخته است؛ به گونهای که کشورهای منطقه از جمله مصر و اردن بر مخالفت قاطع خود با هرگونه طرح کوچ اجباری تأکید کردهاند.
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