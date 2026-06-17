به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حفیظالله فولادی، استادیار گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به استمرار ۴۷ ساله توطئههای استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی، «جنگ رمضان» را یک نبرد ترکیبی فوقالعاده پیچیده توصیف کرد که هدف آن نه مرزهای جغرافیایی، بلکه کل موجودیت ایران بوده است.
وی در ابتدای سخنان خود با تبیین فضای کلی حاکم بر کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، خاطرنشان کرد که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، سعی داشتند حتی یک روز اجازه ندادهاند که «آب خوش از گلوی مردم و نظام ایران پایین برود». دکتر فولادی با برشمردن ابزارهای دشمن از جمله تحریم، محاصره، جنگ تورمی و تحریک گروهکهای داخلی، تأکید کرد که رهبری مدبرانه امام راحل(ره) و «رهبر شهید» در طول این دههها، ملت را به گونهای هدایت کرده است که این ایستادگی متناسب با باورهای درونی مردم و بدون هرگونه تحکم استبدادی شکل بگیرد.
هندسه الهی مقاومت؛ از نامه ۴۷ تا میدان نبرد
دکتر فولادی با استناد به آموزههای نهجالبلاغه، زیربنای فکری مقاومت ایران را دستور صریح امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۴۷ دانست و اظهار داشت: «جانمایه فضایی که امیرالمؤمنین بر ما مدعیان پیروی دیکته کرده، این است که “کونا لظالمه خصماً و للمظلوم عوناً”؛ یعنی ما با ظالم سر سازگاری نداریم، چه آپارتاید آفریقای جنوبی باشد، چه سیاهان آمریکا و چه جنگ بالکان». وی تصریح کرد که این رویکرد باعث شده ایران به «کانون مقاومت» و «وطن جهانی مستضعفان» تبدیل شود، به طوری که هر فطرت پاکی در جهان امروزه به این مرز و بوم عشق میورزد.
شکست هیمنه استکبار و پدیده شگفتانگیز مهاجرت معکوس
این استاد دانشگاه با نقد نگاه مرعوبانه نسبت به قدرت تکنولوژیک غرب، بر قدرت روحی ملت ایران تأکید کرد و گفت: «ما مرعوب این هیمنه استکبار نمیشویم؛ در حالی که حتی کشورهایی مثل چین در مواجهه با آمریکا ملاحظات بسیاری دارند، ایرانی در مقابل ترسآفرینی دشمن مقاومت کرد». وی به گزارشهای رسمی مرکز مهاجرت اشاره کرد و افزود: «در دوران جنگ، حدود ۶۵ هزار داوطلب برای ورود به ایران داشتیم؛ این یعنی مهاجرت معکوس از اروپا، آمریکا و کانادا به کشوری که هدف حمله قرار گرفته است، که تنها با تربیت امیرالمؤمنینی قابل تحلیل است».
وی با نقل قولی مستقیم از خطبه ۱۱ نهجالبلاغه، صلابت ملت را چنین توصیف کرد: «امیرالمؤمنین میفرماید: “تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَی نَاجِذِکَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ”؛ یعنی کوهها بلغزند تو ملرز، کاسه سرت را به خدا عاریت بده و پای در زمین میخکوب کن؛ این همان منطقی است که باعث شده ایرانیها مرگ را به سخره بگیرند». فولادی تأکید کرد که طبق منطق علوی، «زندگی ذلتبار تحت کولرهای خیابانی، در حالی که دشمن شما را گاو شیرده خطاب میکند، زندگی نیست؛ بلکه مرگ واقعی است».
لقمه حلال و ریشههای فطری ایستادگی مردم
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ریشه عدم فروپاشی جامعه ایران زیر فشارهای خردکننده را در تربیت دینی خانوادهها جستوجو کرد و گفت: «سلام و صلوات خدا بر آن مادرانی که با عفت و حیای خود فرزندانی پاک به دنیا آوردند و پدرانی که با لقمه حلال، این جوانان را در مکتب اولاد امیرالمؤمنین بار آوردند». وی به صحنهای استثنایی در روز قدس اشاره کرد که در حین بمباران، نه خبرنگار و نه مردم پشت صحنه وحشت نکردند و فریاد «الله اکبر» سر دادند؛ این را بیانگر «روحیه واقعی مردم ایران» دانست که با هیچ برنامهریزی قبلی به دست نمیآید.
جنگ ارادهها؛ وقتی محاسبات ترامپ رنگ میبازد
دکتر فولادی در ادامه، نبردهای اخیر را «جنگ ارادهها» و «جنگ بود و نبود» نامید که در آن دشمن بر اساس برآوردهای غلط از نارضایتی مردم، گمان میکرد با ترور فرماندهان ارشد و هدف قرار دادن رهبری، نظام سرنگون میشود. وی خاطرنشان کرد: «برآورد دشمن این بود که مردم حمایت بیرونی میخواهند تا علیه حکومت بشورند، اما برعکس شد؛ چرا که آنها ملاحظه متفاوتی نسبت به مرگ و شهادت دارند که پاشنه آشیل استکبار شده است».
وی با تمجید از ثبات قدم مردم در برابر تهدیدات نظامی آمریکا، به سخنان ترامپ اشاره کرد و گفت: «وقتی ناوهای آمریکا به سمت ایران حرکت کردند، میخواستند رعب ایجاد کنند، اما ایرانی که در مکتب امیرالمؤمنین تربیت یافته، فرود نیامد». فولادی تأکید کرد که ایران امروز به قدری در برابر فشارها «واکسینه» شده است که حتی ترامپ هم در نهایت مجبور به تغییر زبان شد، چون مقاومت مردم ایران تمام حربههای او را بیرنگ کرده بود.
تجلی دکترین نهجالبلاغه در جبهه جهانی مقاومت
سخنران نشست با تأکید بر اینکه ایران موفقترین بستر عملیاتی شدن دکترین نهجالبلاغه است، این الگو را به کشورهای دیگر نیز تسری داد و اظهار داشت: «این وضعیت غیرقابل دستیافتنی نیست؛ مصداقش مقاومت در یمن، غزه و حزبالله لبنان است». وی با اشاره به غربت و مظلومیت حزبالله در درون لبنان و هجمه همزمان اسرائیل، پایداری آنها را ثمره همین تفکر تکلیفگرایانه دانست که در آن «بهشت فردا به راحتی و با صرف ادعا به کسی ارزانی نمیشود».
میراث رهبر شهید؛ پیروزی در اوج هماهنگی میدان و دیپلماسی
دکتر فولادی در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای اخیر را مرهون هماهنگی کامل بین «میدان» و «دیپلماسی» دانست و با تجلیل از جایگاه رهبری گفت: «به اذعان مسئولین ما، در اوج هماهنگی هستیم و این ایران است که سرافراز است؛ رهبر ایران و مردم ایران در این مواجهه، پیروز میدان هستند». وی به واکنشهای عصبی دشمنان اشاره کرد و افزود که حتی تهدیدهای رژیم صهیونیستی به حماقت تعبیر شده، چرا که موشکهای ایران آماده شلیک به قلب رژیم بودند و همین اقتدار باعث عقبنشینی دشمن در محاصرهها شد.
فراخوان به نخبگان بینالمللی برای بازتولید الگوی مقاومت
وی در پیامی خطاب به طلاب و اساتید غیرایرانی حاضر در جلسه تأکید کرد: «شما در ایران حضور ندارید که فقط چیزی یاد بگیرید و بروید امام جماعت شوید؛ شما باید مانند شیخ زکزاکی و سید حسن نصرالله، نقشآفرین و “موی دماغ مستکبرین” در مناطق خود باشید». دکتر فولادی در نهایت، مقاومت را درخت تنومند بیابانی توصیف کرد که برخلاف درختان غرق در آب، با کمترین نسیمی نمیشکند و در سختترین شرایط کویری، ایستایی و سرسختی خود را حفظ میکند.
..............
پایان پیام
نظر شما