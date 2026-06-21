به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی به قلم «نیکلاس کریستوف» نوشت که دونالد ترامپ در حالی پیشتر پایان جنگ با ایران را مشروط به «تسلیم بیقیدوشرط» تهران دانسته بود که توافق اولیه حاصلشده، در عمل چیزی جز «تسلیم مشروط ایالات متحده» نیست!
به نوشته این روزنامه، توافق جدید امتیازهای گستردهای به ایران میدهد؛ از جمله آزادسازی فوری میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده ایران، ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی این کشور و همچنین گشودن مسیر برای آنکه ایران طی ۶۰ روز آینده بتواند دستکم بخشی از کنترل تنگه هرمز را در اختیار گرفته و از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
نیویورک تایمز همچنین به انتقادهای شدید شماری از جمهوریخواهان اشاره کرد. «اریک اریکسون» مفسر محافظهکار نوشت: «ترامپ در برابر ایران تسلیم شده است.» «بیل کسیدی» دیگر سناتور جمهوریخواه نیز این توافق را «بدترین اشتباه سیاست خارجی در چند دهه اخیر» توصیف کرد.
اشتباه اصلی ترامپ خروج از جنگ نبود؛ آغاز جنگی بود که ایران در آن پیروز شد
کریستوف تأکید میکند که هرچند توافق، شکستی بزرگ برای واشنگتن محسوب میشود، اما خطای بنیادین ترامپ نه پایان دادن به جنگ، بلکه آغاز آن بود.
به نوشته او، ادامه جنگ تنها به افزایش تلفات، تشدید بحران اقتصادی جهانی و ضربه به جایگاه جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای منجر میشد و رئیسجمهور آمریکا در نهایت راهی جز عقبنشینی نداشت!
این مقاله با صراحت مینویسد: «حقیقت تلخ این است که ایران در جنگ پیروز شد و به همین دلیل نیز در مذاکرات دست بالا را به دست آورد.»
نیویورک تایمز میافزاید ترامپ تا آخرین لحظه توافق را به تأخیر انداخت، زیرا میدانست هر توافقی که بتواند به آن برسد، برای او تحقیرآمیز خواهد بود، اما شکست نظامی، هیچ راه خروج مطلوبی برایش باقی نگذاشته بود.
نویسنده تأکید کرد این بحران بار دیگر نشان داد که آغاز جنگهای غیرضروری، اعتماد به نفس افراطی سیاستمداران و تصور دستیابی آسان به پیروزی، میتواند به شکستهای سنگین منجر شود و آمریکا باید بیش از گذشته بر دیپلماسی تکیه کند.
ترامپ با نابودی توافق اوباما، بحران هستهای را خودش ساخت
کریستوف در ادامه، ریشه بحران کنونی را تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میداند.
به نوشته او، در چارچوب توافق دولت باراک اوباما، ایران تقریباً تمام اورانیوم غنیشده خود را از کشور خارج کرده، سطح غنیسازی را محدود کرده و با بازرسیهای گسترده موافقت کرده بود، اما ترامپ، بنیامین نتانیاهو و جریانهای تندرو این توافق را بهشدت مورد حمله قرار دادند.
نیویورک تایمز یادآور میشود که ترامپ در سال ۲۰۱۸ توافق اوباما را «بسیار بد» خوانده و گفته بود هرگز پول ایران را آزاد نمیکرد و میتوانست توافق بهتری به دست آورد.
به اعتقاد نویسنده، خروج ترامپ از توافق هستهای باعث شد ایران بهطور قابل پیشبینی برنامه هستهای خود را توسعه دهد و بحران جدید شکل بگیرد.
این مقاله میافزاید ترامپ حتی در ماه فوریه ۲۰۲۶ نیز فرصت داشت بدون جنگ به توافقی مناسب برسد، اما به جای آن «بیمحابا» حملات نظامی را آغاز کرد؛ آن هم بدون راهبرد خروج و بدون آنکه حتی پیامد بسته شدن احتمالی تنگه هرمز را بهدرستی محاسبه کرده باشد.
نیویوکتایمز با استناد به جنگ تروا در «ایلیاد» هومر، هشدار میدهد که تاریخ بارها نشان داده هرچه اهداف نظامی بلندپروازانهتر باشد، احتمال گرفتار شدن در فاجعه نیز بیشتر خواهد بود.
ممکن است این جنگ ایران را بیشتر به سمت سلاح هستهای سوق دهد
به نوشته نیویورک تایمز، توافق جدید نهتنها مسئله برنامه هستهای ایران را حل نکرده، بلکه آن را به مذاکرات بعدی موکول کرده و حتی ممکن است این جنگ، ایران را بیش از گذشته به سمت ساخت سلاح هستهای سوق دهد.
کریستوف پیشبینی میکند تهران احتمالاً مذاکرات را طولانی خواهد کرد، ترامپ نیز تمایلی به پذیرش توافقی مشابه برجام نخواهد داشت و در نهایت همانند پرونده غزه، علاقه خود را به این موضوع از دست خواهد داد؛ در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به تأکید نویسنده اکنون قدرت بیشتری یافته، ممکن است الگوی کره شمالی را دنبال کرده و برای تثبیت برتری منطقهای خود به دنبال زرادخانه هستهای برود.
این مقاله همچنین هزینههای جنگ را بسیار سنگین توصیف کرده و مینویسد آمریکا تضعیف شده و هزاران نفر، عمدتاً ایرانی و لبنانی، جان خود را از دست دادهاند؛ علاوه بر آن، ۱۳ نظامی آمریکایی نیز کشته شدهاند. به نقل از «لیندا بیلمز» استاد دانشگاه هاروارد، هزینه نهایی این جنگ با احتساب بازسازی پایگاهها، جایگزینی تجهیزات و خدمات بلندمدت به مجروحان، احتمالاً به یک تریلیون دلار خواهد رسید؛ پولی که به نوشته نیویورک تایمز میتوانست صرف بیمه درمانی، آموزش عالی، مراقبت از کودکان یا کمکهای بشردوستانه شود.
نویسنده در پایان تأکید میکند بیشترین خیانت در این جنگ به مردم عادی ایران شده است؛ مردم ایران به گفته ترامپ وعده دریافت کمک از آمریکا را شنیده بودند، اما نتیجۀ مناسبی نداشت. نویسنده با اشاره به گزارش اخراج یک زن ایرانی از آمریکا به جمهوری آفریقای مرکزی، این اقدام را نمونهای از «بیاعتنایی آمریکا» توصیف میکند.
گزارش در پایان مینویسد اگرچه توافق اخیر شایسته انتقاد است، اما تراژدی اصلی نه خروج ترامپ از جنگ، بلکه خودِ جنگی بود که آغاز کرد؛ جنگی که به اعتقاد این روزنامه، بار دیگر نشان داد هرگاه سیاستمداران جنگطلب با اعتماد به نفس بیش از حد وعده پیروزی آسان میدهند، باید نسبت به عواقب آن هشدار داد.
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