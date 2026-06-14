برگزاری کنفرانس «امام حسین (ع) و پیام صلح» در لاهور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام، کنفرانس «امام حسین (ع) و پیام صلح» به همت شورای علمای شیعه پاکستان در شهر لاهور برگزار شد و جمعی از علمای برجسته شیعه و اهل سنت، شخصیتهای دینی و فرهنگی در آن حضور یافتند.
علمای برجسته اهل سنت و شیعی پاکستان با تأکید بر جایگاه اهل بیت(ع) در میان مسلمانان اعلام کردند: محبت اهل بیت(ع) بخشی از ایمان و میراث مشترک امت اسلامی است و شخصیت و قیام امام حسین(ع) متعلق به همه مسلمانان بوده و به هیچ مذهب یا گروه خاصی محدود نمیشود.
عشق به اهل بیت(ع)؛ سرمایهای برای وحدت
سخنرانان همچنین با تأکید بر مشترکات عمیق میان مذاهب اسلامی، عشق و ارادت به اهلبیت(ع) و به ویژه حضرت امام حسین(ع) را سرمایهای ارزشمند برای تقویت روحیه برادری، همبستگی و وحدت امت اسلامی دانستند.
آنان تصریح کردند: پیام عاشورا میتواند زمینهساز نزدیکی بیشتر مسلمانان و مقابله با توطئههای تفرقهافکنانه باشد و امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام نیازمند تکیه بر نقاط مشترک و ارزشهای وحدتآفرین برای حفظ و تقویت کیان امت اسلامی است.
در این مراسم جمعی از علمای برجسته اهل سنت و شیعه پاکستان، «اصغر مسعودی» مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور و «علامه افتخار حسین نقوی» رئیس بنیاد امام خمینی(ره) پاکستان و عضو شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان حضور داشتند.
همچنین شخصیتهایی از جریانهای مختلف مذهبی پاکستان از جمله «ضیاءالدین انصاری» امیر جماعت اسلامی لاهور، «علامه رای ظفر علی»، «حافظ کاظم رضا نقوی»، «مولانا اصغر عارف چشتی»، «مفتی عاشق حسین» و «علامه حسن رضا باقر» در این کنفرانس شرکت کردند.
سخنرانان با تبیین ابعاد نهضت عاشورا، امام حسین(ع) را نماد ایستادگی در برابر ظلم و باطل دانسته و تأکید کردند که پیام آزادگی، عدالتخواهی و مقاومت آن حضرت تا ابد الهامبخش ملتها خواهد بود. آنان وحدت اسلامی، همبستگی ملی و ترویج فرهنگ حسینی را از مهمترین نیازهای جوامع اسلامی در شرایط کنونی برشمردند.
در پایان این کنفرانس، حاضران برای امنیت، ثبات، پیشرفت پاکستان و وحدت جهان اسلام دعا کردند.
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