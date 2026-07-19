به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی فضل‌الله، از روحانیون برجسته لبنان، در سخنانی به بررسی مذاکرات دستگاه حاکمه لبنان با رژیم صهیونیستی و چالش‌های پیش روی این کشور پرداخت.

سید علی فضل‌الله در ابتدای سخنان خود از شیوه رفتار برخی نمایندگان پارلمان ابراز تأسف کرد و گفت که به‌کارگیری واژه‌های تند و لحن‌های ملتهب، آثار منفی بر پایگاه‌های مردمی هر جریان بر جای می‌گذارد.

وی درباره مذاکرات دستگاه حاکمه لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: «در برابر لجاجت و وقت‌کشی دشمن، ما انتظار داشتیم دولت، با وجود همه فشارهایی که بر آن وارد می‌شود، این مذاکرات را متوقف کند؛ زیرا دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند تا طرح خود را برای خالی‌کردن اراضی ما از ساکنانش و نابودکردن عناصر حیات در آن، به‌منظور تثبیت ماندگاری خود، تکمیل کند.»

سید علی فضل‌الله خاطرنشان کرد: «این واقعیت ایجاب می‌کند که همه دست به دست هم بدهند و همه ابزارها و ظرفیت‌های موجود را برای مقابله با این چالش‌ها به کار گیرند، نه اینکه وضعیت تفرقه و پراکندگی همچنان ادامه پیدا کند.»

او درباره پیش‌بینی‌اش از آنچه ممکن است در منطقه رخ دهد، ابراز امیدواری کرد که اوضاع به سمت توقف جنگ و آغاز مذاکراتی برود که به توافق‌هایی منجر شود و منطقه را از یک انفجار گسترده دور نگه دارد؛ انفجاری که به سود هیچ‌کس نیست.

وی در پایان عنوان داشت که آنچه تا این لحظه شاهد آن هستیم، بیشتر سازش‌های ناقصی است که هدفشان آرام‌کردن فضاست، نه رسیدن به راه‌حل‌های جامع.

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