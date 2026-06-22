به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) اول تیرماه با تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته در سوئیس با میانجیگری پاکستان و قطر که ۱۸ ساعت به طول انجامید، در پیامی نوشت: هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از انجام گفت‌وگوهای فشرده درباره اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، عازم میهن است.

وی عنوان کرد: این گفت‌وگوها با تمرکز بر بندهای ۱، ۵، ۱۰ و ۱۱ متن یادداشت تفاهم، از صبح یکشنبه ۳۱ خرداد در سوئیس (Lake Luzern) شروع شد و تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱ تیر ادامه یافت.

بر اساس بیانیه مشترک کشورهای میانجی (قطر و پاکستان) که با مشورت ایران و آمریکا تنظیم شد، ساز و کارهای اجرایی برای نظارت بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیش‌بینی و مقرر شد گفت‌وگوها در سطوح کارشناسی و فنی برای پیشبرد اجرای مؤثر تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی ادامه یابد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی، منوط به شروع و تداوم اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است، توافق‌های صورت گرفته در این نشست (به‌ویژه بند ۱ در رابطه با خاتمه جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از طریق ایجاد یک سازوکار کنترل منازعه با مشارکت طرفین و جمهوری لبنان و نیز بندهای ۱۰ در رابطه با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و ۱۱ موضوع آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) تسهیل‌کننده روند اجرای تعهدات متقابل خواهد بود.

بقائی خاطرنشان کرد: مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.

سیدعباس عراقچی هم بامداد امروز در شبکه ایکس در تشریح نتایج مذاکرات سوئیس نوشت: میانجیگری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.

وی افزود: اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیری‌ها در لبنان.

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