به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون «بعلبک-هرمل» و عضو فراکسیون «وفای به مقاومت» وابسته به حزب‌الله، تأکید کرد که حاکمیت در لبنان سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته است؛ از جمله تسلیم کامل در برابر دیکته‌های آمریکا و همچنین ورود به مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی که این اقدامات خلاف قانون اساسی، نهادهای حکومتی و قوانینی است که رژیم صهیونیستی را دشمن می‌دانند.

الحاج حسن تصریح کرد که حاکمیت لبنان هیچ دستاوردی از این مذاکرات جز تن دادن به تسلیم بیشتر و امتیازات خطرناک‌تر، به دست نیاورده است.

به نقل از العهد، الحاج حسن از حاکمیت لبنان خواست تا برای حفظ منافع خود و برای اینکه دولتی قادر به انجام وظایفش باشد و ثبات ایجاد کند، اقدام به اصلاح خطاهای خود کند.

وی تأکید کرد که مسئولان حاکم باید متعلق به «تمام مردم لبنان» باشند - آن‌گونه که ادعا می‌کنند - نه فقط حاکم بر نیمی، یک سوم یا یک چهارم از مردم. وی تصریح کرد که منافع ملی لبنان در تقویت وحدت ملی و ثبات نهفته است، در حالی که سیاست‌های کنونی حاکمیت، نه وحدت ملی را تقویت می‌کند و نه از ثبات محافظت می‌نماید.

الحاج حسن اشاره کرد که قرار بود مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به مدت ۶۰ روز برای تکمیل تمامی پرونده‌های باقی‌مانده آغاز شود، اما هیئت ایرانی به سوئیس نرفت، زیرا صهیونیست‌ها به آتش‌بس در لبنان متعهد نشدند. در اینجا، ایران به تمام جهانیان و به‌ویژه به ملت‌های منطقه عربی و اسلامی ثابت کرد که نماد واقعی وفاداری و پایبندی است؛ چرا که بارها تأکید کرده بود بدون اینکه لبنان بند اول توافق‌نامه چارچوبی باشد، هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد.

الحاج حسن تأکید کرد: ایرانی که از زمان پیروزی انقلاب از جنبش‌های مقاومت حمایت کرده، سفارت دشمن را تعطیل و سفارت فلسطین را افتتاح کرده و با انواع حمایت‌ها پشتیبان تمام جنبش‌های مقاومت در منطقه بوده است، امروز نیز در کنار لبنان و مقاومتِ آن ایستاده است. ایران با این کار، چشمان تردیدکنندگان در نقش، حمایت و تعهدش به لبنان و مقاومت را کور و دهان‌هایشان را بست.

الحاج حسن در پایان با بیان اینکه «ما با تمام سلاح‌ها، قدرت و فناوری این دشمن روبرو هستیم»، عنوان داشت: «درست است که این امر نیازمند فداکاری است و بار بسیار سنگینی دارد، اما باید بدانیم که آنچه می‌پردازیم هزینه خطر وجودی است. ما از وهم و خیال سخن نمی‌گوییم، چرا که کسی که چند ماه پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی نقشه "اسرائیل بزرگ" را نشان داد - که تمام لبنان، فلسطین، بیشتر سوریه، اردن و بخش‌هایی از عراق، عربستان و مصر را می‌بلعد - همان نخست‌وزیر دشمن، بنیامین نتانیاهو است.»

وی تأکید کرد: ما بر این باوریم که اولین وظیفه هر فرد از امت و جامعه ما، مقابله با پروژه دشمن صهیونیستی در گذشته، حال و آینده است.

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