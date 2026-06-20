به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه بیانیه‌ای قاطع درباره جنگ در نوار غزه و وضعیت کرانه باختری رود اردن منتشر کردند و از دولت اسرائیل خواستند تا اجازه دسترسی کامل بشردوستانه را بدهد، گسترش شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و در عین حال، خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی حماس را در چارچوب یک توافق گسترده‌تر پساجنگ نیز خواستار شدند.

شورای اروپا «وخامت اوضاع» در غزه را یک «بحران انسانی ویرانگر» خواند و اعلام کرد «به شدت» نگران وضعیت غزه است و خواستار تحویل فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه «در مقیاسی وسیع» در سراسر این منطقه است.

این نهاد اروپایی خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها، از جمله ایجاد یک کریدور پزشکی بین غزه و کرانه باختری شد و تأکید کرد که رسانه‌های بین‌المللی باید اجازه دسترسی به این مناطق را داشته باشند.

این بیانیه همچنین با تأکید بر اینکه حفاظت از غیرنظامیان «باید تحت هر شرایطی تضمین شود»، از اسرائیل خواست تا به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه اجازه فعالیت مستقل بدهد و به قوانین بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشد.

رهبران اتحادیه اروپا از استفاده از مسیرهای تدارکاتی جایگزین، از جمله کریدور دریایی قبرس، به منظور تکمیل دسترسی زمینی حمایت کردند.

رهبران اتحادیه اروپا اطلاعاتی مبنی بر اینکه اسرائیل در نظر دارد کنترل حدود ۷۰ درصد از خاک غزه را به دست گیرد، رد کردند و در مورد پیشرفت محدود در اجرای چارچوب آتش‌بس مرتبط با قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.

این شورا همچنین نحوه رفتار با افراد دستگیر شده در آب‌های بین‌المللی پس از حادثه ناوگان جهانی «صمود» را محکوم کرد و از اظهارات «وزیران تندروی اسرائیلی» که به تحریک به سوء رفتار متهم هستند، انتقاد کرد.

تنش‌ها در کرانه باختری جایگاه مهمی در این نشست داشت. اتحادیه اروپا گسترش شهرک‌سازی‌ها به ویژه در منطقه E۱ را محکوم کرد و آن را از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی دانست و در مورد «پیامدهای حقوقی و اعتباری» برای شرکت‌هایی که در پروژه‌های ساختمانی در این منطقه مشارکت دارند، هشدار داد.

شورای اروپا همچنین افزایش خشونت‌ها از سوی شهرک‌نشینان را محکوم و از اعمال تحریم‌های جدید علیه شهرک‌نشینان و سازمان‌های افراطی حمایت کرد.

شورای اروپا در پایان، از تصویب قانونی در مورد مجازات اعدام در اسرائیل انتقاد کرد و آن را تبعیض‌آمیز خواند و خواستار لغو آن شد و اعلام کرد نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا در صورت وخامت بیشتر اوضاع، تدابیر بیشتری اتخاذ خواهند کرد.

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