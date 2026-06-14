رفتار اسرائیل شبیه رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اظهارات جدید خود درباره عملکرد اسرائیل، انتقادهای تندی را علیه مقامات اسرائیلی مطرح کرده که البته به صورت غیرعلنی بوده است.

بنگاه خبری یوراکتیو گزارش داده است که کالاس این سخنان را در جریان مذاکرات محرمانه با مقامات مکزیکی در مکزیکوسیتی بیان کرده است. وی از ۲۰ تا ۲۲ مه در قالب بخشی از یک هیئت ارشد اتحادیه اروپا به مکزیک سفر کرده بود که این قیاس را بین اسرائیل و آفریقای جنوبی مطرح کرد.

مقامات و دیپلمات‌ها، از جمله افراد حاضر در جلسه، به یورواکتیو گفتند که کالاس در این دیدار با مقامات مکزیکی، درباره دیدار سال گذشته خود از آفریقای جنوبی و حضور در موزه آپارتاید در شهر ژوهانسبورگ صحبت کرده است.

اسرائیل؛ حکومت آپارتایدی بر فلسطینیان

طبق گزارش‌ها، کالاس حکومت اسرائیل بر فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی را به حکومت آپارتایدی و تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مقایسه کرده است که از سال ۱۹۴۸ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ در آفریقای جنوبی در مسند قدرت بود.

این سخنان کالاس و چنین مقایسه‌ای، چیز جدیدی نیست. سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری، گروه‌های برجسته حقوق بشر، دانشگاهیان و کارشناسان حقوقی، سلطه اسرائیل بر فلسطینیان را مصداق رژیم آپارتایدی توصیف کرده‌اند. ایرلند و اسپانیا نیز گفته‌اند که اقدامات اسرائیل در فلسطین اشغالی معادل اقدامات آپارتایدی است.

آنچه اظهارات کالاس را قابل توجه می‌کند، سابقه اوست. او اغلب خودش را به‌صورت حامی سرسخت اسرائیل مطرح کرده است، حتی با وجود اینکه اسرائیل، استعمار سرزمین‌های فلسطینی را گسترش می‌دهد و جنگی ویرانگر علیه غزه به راه انداخته است که بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی، گروه‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف، این اقدامات را مصداق نسل‌کشی توصیف می‌کنند.

در حالی این اظهارات جدید از کالاس نقل قول می‌شود که او در یک نشست خبری مشترک در اسرائیل در مارس ۲۰۲۵ گفت که اتحادیه اروپا «در همبستگی با اسرائیل و مردم آن» ایستاده است. او افزود که «امنیت اسرائیل برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است» و گفت که اسرائیلی‌ها باید در خانه‌های خود احساس امنیت کنند.

انتقاد از اعمال گزینشی قوانین بین‌المللی

اتحادیه اروپا با خودداری از تحریم کردن اسرائیل، نشان داده است که در مسائل جهانی، نقش مثبتی ایفا نمی‌کند. منتقدان کالاس از مواضع علنی او در حمایت از اسرائیل انتقاد کرده‌اند. آنها مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به اعمال گزینشی قوانین بین‌المللی متهم کرده‌اند.

کالاس درباره حمله روسیه به اوکراین موضع سختی گرفته و برای وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه تلاش کرده است. اما او درباره اسرائیل عملکردی کاملاً متفاوت داشته و بارها از آنچه که آن را «حق دفاع اسرائیل از خودش» می‌نامد، دفاع کرده است. این در حالی است که فلسطینی‌ها با بمباران، محاصره، آوارگی و حکومت آپارتایدی اسرائیل روبرو هستند.

اعضای مترقی پارلمان اروپا نیز به واکنش اتحادیه اروپا به غزه، به‌عنوان یک واکنش ضعیف و ریاکارانه در مقایسه با واکنش آن به روسیه، حمله کرده‌اند. آنها خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر علیه اسرائیل شده‌اند. آنها بر تعلیق اجرای توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل و پایان دادن به پوشش‌ها و حمایت‌های سیاسی برای اسرائیل تأکید کرده‌اند.

این افشاگری درباره سخنان کالاس در یک دیدار خصوصی، در بحبوحه یک مبارزه قدرت فزاینده در داخل اتحادیه اروپا رخ می‌دهد. فایننشال تایمز سه روز پیش گزارش داد که فرانسه و آلمان در حال بحث درباره پیشنهادهایی برای ایجاد اصلاحات در بخش سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا هستند که می‌تواند نفوذ کالاس را کاهش دهد.

فایننشال تایمز با استناد به سخنان پنج مقام ارشد اروپایی که در جریان مذاکرات قرار گرفته‌اند، گفت که این پیشنهادها شامل «سلب برخی اختیارات» است که در حوزه کاری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. هرگونه تضعیف کالاس و بخش اقدامات خارجی اتحادیه اروپا، سبب تقویت اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا می‌شود و اقدامات مستقل کشورهای اروپایی عضو را تقویت خواهد کرد. فون در لاین به دنبال ایفای نقش بیشتر در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و به طور گسترده به‌صورت فردی تلقی می‌شود که طرفدار اسرائیل است.

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