به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالله حاجی‌صادقی» نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در آیین بزرگداشت روز بسیج اساتید که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: ما در جنگ‌ رمضان (جنگ تحمیلی سوم) پیروز شدیم و توانستیم دشمن را مغلوب‌ کنیم؛ لذا باید موضوع این پیروزی را همواره مطرح کنیم. دشمن در روش‌ها و راهبردهایش شکست خورد؛ بنابراین نباید طرح پیروزی ما کم‌رنگ شود؛ البته دشمن‌ این موضوع را کتمان می‌کند و به همین جهت، باید شکست‌های دشمن را لیست کنیم.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی افزود: دشمن بیش از دو دهه توطئه و برنامه‌ریزی کرد تا ما را شکست دهد و حتی تلاش کرد که سومین فردی که سکاندار هدایت انقلاب اسلامی می‌شود، همسو با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهیدمان نباشد؛ ولی در ۱۸ رمضان خداوند واقعه غدیر را برای ما تکرار و راه و نام «خامنه‌ای‌» را ماندگار کرد.

وی عنوان کرد: تحول قلوب توسط خداوند در مردم ایجاد شده است که باید آن را حفظ کنیم؛ البته گزینه اصلی ما مذاکره نیست، بلکه میدان جهاد است و برای آن نگران نیستیم؛ چون از سر استیصال برای مذاکره نرفتیم؛ پس محتاطانه و قدرت وارد مذاکره می‌شویم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این حضور شبانه برای مطالبه‌گری لازم‌ است؛ اما باید نسبت به اختلاف‌افکنی مراقب بود. گرفتن خسارت و مطالبه‌گری حق مردم است و نباید بگذاریم که دشمن، صف‌ها را از هم جدا کند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در خصوص مواجهه با جبهه استکبار و مطالبه‌گری، گفت: این حضورهای شبانه ضرورت‌ دارد؛ چون برای مطالبه‌گری است و نه برای طردکردن و ایجاد اختلاف؛ البته مردم حق دارند که از مسئولین، نیروهای مسلح و سایرین بخواهند که خط ولایت را دنبال کنند؛ زیرا در هر موضع و صحنه‌ای تابع ولایت باشیم، پیروز خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه ولایت به تعبیر امام‌ خمینی (ره) یعنی حاکمیت قانون و اراده خدا؛ نه اراده شخصی، عنوان کرد: درباره نامه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلقی من این است که مطالبات ایشان بیش از اینها بوده است؛ لذا به میزانی که به این مطالبات پای‌بند باشیم و آن‌ها را عملی کنیم به اهداف خود نزدیک خواهیم شد؛ البته نباید بگذاریم این انسجام و وحدت هم آسیب ببیند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه رهبری بر حسب نیاز، تذکراتی می‌دهند و البته به ساختار کشور هم علاقه‌مند هستند، گفت: مذاکره‌کنندگان بدانند با گرگ، دوستی معنا ندارد؛ زیرا حیله‌گر، حقه‌باز و خطرناک است؛ به همین خاطر نباید اعتماد کرد؛ علاوه بر این، نباید فراموش کنند که نماینده یک امت هستند؛ امتی که امام و پدران و بچه‌های خردسال‌شان را شهید کردند؛ همچنین مذاکره‌کنندگان درباره این موضوع هم دغدغه‌مند باشند که آیا مذاکره جواب می‌دهد یا نمی‌دهد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی گفت: ما حق خود را با قدرت بازخواهیم گرفت و طبق وعده رهبر عزیزمان، همه آنچه را که شما تعهد کردید و همه مواردی که نوشتید و بیان کردید را باید عمل کنید.

وی سپس خطاب به بسیجیان بیان کرد: کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی را به یاد داشته باشید که اگر تمام جبهه استکبار و آمریکا با وجود بسیجیان مؤمن بخواهد این نظام را شکست بدهد، والله قادر نخواهد بود؛ چون خط مقدم انقلاب و این فرهنگ، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد به همین دلیل تابلوی بسیج، «هیهات من الذله» است.

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