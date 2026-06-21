به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: عامل اصلی مجبور کردن دشمن به آتشبس، قدرت میدانی است و مقاومت سلاح خود را بر زمین نمیگذارد.
فضلالله ضمن انتقاد شدید از برخی جریانات سیاسی در دولت لبنان که همزمان با کشتار زنان و کودکان توسط صهیونیستها، شعار «انحصار سلاح در دست دولت» سر میدهند، گفت: در حالی که خون فرزندان ما در جنوب به زمین میریزد، برخی از مسئولان بدون ذرهای احساس مسئولیت، سخنان دیکتهشده را تکرار میکنند.
وی با لحنی قاطع افزود: کسانی که دم از انحصار سلاح میزنند، اگر توان آن را دارند بسمالله، بروند و این کار را بکنند! خطاب به آنها میگوییم که تاریخ مصرف شما در قدرت به پایان میرسد، اما مقاومت و سلاح ما باقی خواهد ماند. مقاومت ابزاری در دست کسی نیست؛ این مردم، خودِ مقاومت هستند.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت با اشاره به نبرد اخیر در ارتفاعات «علیالطاهر» خاطرنشان کرد: دشمن در جنایات اخیر خود علیه غیرنظامیان، برای سرپوش گذاشتن بر شکست نظامیاش دروغ میگوید و مدعی کشتن رزمندگان ماست؛ در حالی که در میدان نبرد، رزمندگان ما با روحیهای حسینی و کربلایی، خسارات سنگینی به آنها وارد کرده و اجازه ندادند دشمن حتی به تپه مورد نظر نزدیک شود.
وی در پایان تأکید کرد: ما به دلیل دفاع از وجود و بقایمان در این سرزمین، هزینههای سنگینی میپردازیم؛ هیچ گزینهای جز پایداری و مقاومت نداریم. تا زمانی که این مقاومت وجود دارد، پروژه کوچ اجباری و آوارگی دائمی مردم ما هرگز محقق نخواهد شد.
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