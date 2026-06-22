کاهش چشمگیر قیمت نفت در پی پیشرفت در مذاکرات سوئیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت خام برنت با کاهش ۱.۵۳ دلاری و سقوط ۱.۹۰ درصدی، به ۷۹.۰۴ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که در ابتدای معاملات، به دلیل تنش‌های ناشی از تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر ازسرگیری جنگ با ایران و اعلام بستن تنگه هرمز از سوی تهران، قیمت‌ها تا ۸۲.۳۰ دلار افزایش یافته بود. اما با انتشار اخبار مربوط به پیشرفت‌های دیپلماتیک، روند بازار به‌سرعت تغییر کرد. در بازار آمریکا نیز نفت خام وست تگزاس (WTI) در محدوده ۷۶.۵۳ دلار معامله شد.

آنالیزگران بازار، از جمله تونی سیکامور از موسسه «آی.جی»، معتقدند مذاکرات سطح بالای میان واشنگتن و تهران در سوئیس به نتایج مثبتی منجر شده که مهم‌ترین آن‌ها توافق بر تشکیل یک کمیته عالی‌رتبه است. این پیشرفت‌ها باعث شد تا ریسک‌های ژئوپلیتیک که پیش‌تر عامل صعود قیمت‌ها بودند، کاهش یافته و بازار به سمت تعادل حرکت کند.

هم‌زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی اعلام کرد که با تلاش‌های میانجی‌گران قطری و پاکستانی، بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شده است. وی همچنین تأکید کرد که تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به حالت تعلیق درآمده و محاصره دریایی نیز رفع شده است. به گفته وی، این اقدامات بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران است که می‌تواند تأثیرات رو به رشدی بر عرضه انرژی در سطح جهان داشته باشد.

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