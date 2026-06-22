به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید زینی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» امروز دوشنبه نسبت به وضعیت وخیم امنیتی حاکم بر اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد.
رئیس شاباک، در جلسات محرمانه نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، بارها تکرار کرده که حمله احتمالی مشابه «طوفانالاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در شهر ایلات تکرار خواهد شد. دیوید زینی به عناصر و مسئولان شاباک دستور داده که سناریوی چنین حملهای را در اولویتهای اصلی خود قرار دهند.
منابع امنیتی اسرائیل تأکید میکنند هیچ اطلاعات موثقی وجود ندارد که ادعاهای رئیس شاباک را تأیید کند. زینی ادعا میکند این حمله زمینی این بار از طریق زمینی و با نفوذ از اردن و مصر صورت خواهد گرفت.
وی با این ادعا که در این عملیات احتمالی، نیروهای انصارالله یمن هم مشارکت خواهند داشت، بر این باور است که در این حمله، منطقه «ایلات» هدف حملات خواهد بود.
منابع اسرائیلی تأکید دارند که با توجه به این اظهارات، شاباک انتقال شهروندان عرب برای سکونت در ایلات را زیر نظر دارد.
روزنامه «هاآرتص» امروز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که رئیس شاباک، ایلات را به دلیل موقعیت جغرافیایی دورافتاده، یک نقطه ضعف امنیتی میداند.
به گفته این منابع، زینی برآورد میکند که حمله به ایلات با یک نفوذ زمینی هماهنگ و همزمان آغاز خواهد شد و ممکن است چندین سازمان مسلح در آن مشارکت داشته باشند و انصارالله نیز در این امر کمک کند.
زینی چند هفته پیش به همراه مسئولان شاباک به ایلات سفر کرد و با مقامات امنیتی شهر دیدار داشت و در جریان آن درباره سناریوی نفوذ زمینی احتمالی به آن صحبت کرد.
یک منبع امنیتی اسرائیلی گفت که شاباک اخیراً به انتقال شهروندان عرب اسرائیل به ایلات توجه نشان داده و آن را «نگرانکننده» توصیف کرده است. پلیس این موضوع را رصد کرده، اما آن را مایه دردسر نمیداند.
یک افسر ارشد پلیس گفت: «ما میشنویم که شاباک چگونه به این مسئله نگاه میکند، اما در این مرحله، رویدادهای امنیتی در اینجا مشاهده نشده است.»
به گفته این افسر صهیونیست، پلیس پدیده دیگری را در رابطه با ورود سازمانهای جنایی به ایلات و خرید ملک در آن رصد کرده، هرچند تاکنون افزایش غیرعادی در جرم و جنایت مشاهده نشده است.
رئیس پلیس منطقه ایلات، چند ماه پیش گفت که شورای امنیت داخلی اسرائیل افزایش تعداد ساکنان عرب در شهر را رصد میکند. زینی در جلسهای با کابینه سیاسی-امنیتی در ماههای گذشته گفته بود که شاهد تلاشهایی برای سلطه شهروندان عرب بر ایلات وجود دارد.
زینی در جلسات امنیتی، ایلات را یک شهر بدون دفاع و سد دفاعی توصیف کرد. یک منبع امنیتی در این زمینه گفت: «هیچکس در دستگاه امنیتی نمیداند زینی بر اساس چه اطلاعاتی چنین حرفی میزند» و گزارش داد که «در داخل شاباک، این موضوع به عنوان نظریهای ناشی از ذهن مشوش او تلقی میشود که مبتنی بر هیچ اطلاعات محرمانهای نیست».
این منبع امنیتی افزود که زینی «درباره ایلات، به وسواس مبتلا شده است. این از ابتدا با او بوده است. او مدام و در هر مناسبتی میگوید: ایلات، ایلات، ایلات. این در ایلات اتفاق خواهد افتاد.»
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