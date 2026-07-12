پیام تسلیت نبیه بری در پی درگذشت امیر پیشین قطر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، با ارسال پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین این کشور را تسلیت گفت. وی در این پیام، مرحوم شیخ حمد را شخصیتی تأثیرگذار در مسیر پیشرفت، ثبات و شکوفایی قطر توصیف کرد که عمر خود را در خدمت مردم و کشورش سپری کرد.

بری در ادامه با اشاره به روابط شیخ حمد با لبنان، تأکید کرد ملت لبنان همواره او را به عنوان دوستی صمیمی و حامی این کشور به یاد خواهد آورد. وی افزود امیر پیشین قطر در مقاطع حساس، با حمایت‌های سیاسی و انسانی خود در کنار لبنان ایستاد و در تقویت وحدت، ثبات و آرامش این کشور نقش‌آفرینی کرد.

رئیس مجلس لبنان در پایان، به نمایندگی از خود و مجلس نمایندگان، این ضایعه را به امیر قطر، خاندان آل ثانی و ملت این کشور تسلیت گفت و برای درگذشته رحمت الهی و برای دولت و مردم قطر، امنیت، ثبات و سربلندی آرزو کرد.

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