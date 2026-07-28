به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، با جیمز اودیامبو، مدیرعامل انجمن ناشران کنیا دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با هدف بررسی روند همکاریهای مشترک میان دو نهاد، پیگیری اجرای تفاهمنامه منعقدشده و برنامهریزی برای توسعه همکاریها، بهویژه در زمینه حضور و مشارکت در نمایشگاههای بینالمللی کتاب جمهوری اسلامی ایران و کنیا از جمله نمایشگاه بینالمللی کتاب نایروبی که در اوایل مهرماه سال جاری برگزار میشود، صورت پذیرفت.
در این دیدار، جیمز اودیامبو از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی به دلیل فراهم کردن زمینه سفر وی به نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که در جریان آن انجمن ناشران کنیا ضمن حضور در نمایشگاه، تفاهمنامهای با همتایان ایرانی خود امضا کرد، صمیمانه قدردانی نمود و در سخنانی گفت: این سفر از نظر حرفهای و شخصی، تجربهای بسیار ارزشمند و پربار بود.
اودیامبو ادامه داد: نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بزرگترین و چشمگیرترین نمایشگاه کتابی بوده است که تاکنون در آن شرکت کرده بودم. تعداد بسیار زیاد ناشران، حضور گسترده علاقهمندان به کتاب، فضای پرنشاط نمایشگاه و حجم بالای تعاملات تجاری و گفتوگوهای علمی و فرهنگی، توجهام را به خود جلب کرد. به نظر این آوردگاه بزرگ و ارزشمند بستری ممتاز برای شبکهسازی، تبادل دانش و توسعه صنعت نشر فراهم کرده است.
وی با اشاره به سفر خود به ایران بیان کرد: در این فرصت از بخشهای فرهنگی مختلفی در شهر تهران بازدید داشتم و از زیبایی، سطح توسعه و زیرساختهای مدرن این شهر اسلامی بسیار شگفتزده شدم.
اودیامبو با اشاره به این که تجربه مشاهده از ایران، کاملاً متفاوت با تصویری بوده است که در برخی رسانههای غربی از این کشور ارائه میکنند، گفت: مردم ایران مردمی مهماننواز و صمیمی هستند و شهرها بر خلاف شنیدهها توسعهیافته و جامعه برخوردار از فرهنگی غنی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نهتنها موجب تضعیف این کشور نشده، بلکه نشاندهنده جایگاه و اهمیت ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی است.
وی افزود که جمهوری اسلامی ایران کشوری مقتدر است که در برابر فشارها و زورگوییهای خارجی ایستادگی کرده و با تکیه بر توانمندیهای داخلی و اراده ملت خود، مقاومت و پایداری را به نمایش گذاشته است.
بیکی ضمن استقبال از دیدگاههای مثبت اودیامبو، بر عزم رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای فرهنگی و علمی میان کنیا و ایران تأکید کرد.
وی تفاهمنامه امضا شده بین دوکشور را چارچوبی مناسب برای گسترش همکاریها در حوزه نشر دانست و بر اهمیت افزایش مشارکت ناشران دو کشور در نمایشگاههای بینالمللی کتاب یکدیگر تأکید نمود.
در پایان این دیدار، طرفین ضمن بررسی روند اجرای تفاهمنامه همکاری میان خانه کتاب و ادبیات ایران و انجمن ناشران کنیا، بر ضرورت تسریع در اجرای مفاد آن تأکید کردند.
همچنین مقرر شد ارتباطات و رایزنیهای مستمر میان دو نهاد ادامه یابد و زمینههای عملی توسعه همکاریها، از جمله حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب نایروبی، مشارکت متقابل در نمایشگاههای بینالمللی کتاب دو کشور، تبادل کتاب، آثار و تجربیات نشر، و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و ادبی، با هدف تحکیم روابط فرهنگی و گسترش همکاریهای صنعت نشر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا، بهطور جدی پیگیری شود.
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