به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع وکلای حزب‌الله در پیامی توافق چارچوب امضاشده میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است که دولت کنونی لبنان با امضای این توافق، قانون اساسی، میثاق ملی و اصول همزیستی ملی را نقض کرده است. این تشکل حقوقی تأکید کرد که دشمنی با رژیم صهیونیستی در ساختار حقوقی لبنان ریشه‌ای ثابت دارد و از مقدمه قانون اساسی، توافق طائف و قوانین کیفری این کشور که هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی را جرم‌انگاری کرده‌اند، قابل استناد است. همچنین حق مقاومت، حقی طبیعی و مشروع است که در اسناد بین‌المللی، منشور عربی حقوق بشر، توافق طائف و قانون اساسی لبنان به رسمیت شناخته شده است.

تجمع وکلای حزب‌الله تصریح کرد که موافقت با پایان دادن به وضعیت دشمنی با رژیم صهیونیستی و تلاش برای خلع سلاح مقاومت، نقض آشکار تعهدات رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی و تخلفی جدی است که مستوجب پاسخگویی خواهد بود. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اجازه تداوم حضور نیروهای اشغالگر در خاک لبنان، واگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی به یک ارتش خارجی و چشم‌پوشی از پیگرد جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مغایر با وظیفه قانونی دولت در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

این تشکل حقوقی در پایان، توافق و مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی دانست و اعلام کرد این اقدام به منزله عدول از اختیارات قانونی دولت و مجلس و نقض ارزش‌های قانون اساسی و میثاق ملی لبنان است. تجمع وکلای حزب‌الله از دولت خواست هرچه سریع‌تر از این مسیر عقب‌نشینی کرده، مذاکرات مستقیم را متوقف کند، مقاومت را به‌عنوان گزینه‌ای مشروع، قانونی و ملی برای دفاع از لبنان به رسمیت بشناسد و تمامی تصمیمات مغایر قانون اساسی را لغو کند؛ در غیر این صورت، مسئولیت نقض قانون اساسی و اتهام خیانت بزرگ متوجه مسئولان خواهد بود.

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