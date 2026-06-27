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محمد رعد: بیانیه «چارچوب سه‌جانبه» واگذاری حاکمیت لبنان است

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
کد مطلب: 1832263
محمد رعد: بیانیه «چارچوب سه‌جانبه» واگذاری حاکمیت لبنان است

رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، بیانیه موسوم به «چارچوب سه‌جانبه» میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان را به‌شدت محکوم کرد و آن را فراتر از «ننگ و شرمساری» دانست و تأکید کرد که این توافق به معنای واگذاری حاکمیت، حقوق و منافع ملت لبنان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رعد در بیانیه‌ای اعلام کرد متن صادرشده از نشست واشنگتن، با تحریف واقعیت‌ها و مفاهیم، مقاومت مشروع و نقش ملی آن را نادیده گرفته و در مقابل، رژیم صهیونیستی را که تهدید اصلی علیه حاکمیت لبنان است، از مسئولیت خود مبرا جلوه داده است. وی همچنین این بیانیه را نشانه تبعیت کامل دولت لبنان از قیمومت آمریکا و همسویی آن با رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان توصیف کرد.

وی با بیان اینکه جوهر این توافق، تثبیت ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان است، افزود: این چارچوب با مشروط کردن عقب‌نشینی اسرائیل به خلع سلاح مقاومت، در واقع زمینه تداوم حضور اشغالگران را فراهم می‌کند. رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت این بیانیه را «نامشروع و مردود» خواند و تأکید کرد که مسئولیت حفظ حاکمیت و استقلال لبنان بر عهده نیروهای ملی، آزادگان و مدافعان واقعی کشور است.

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